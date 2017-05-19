Авиарейс Новосибирск — Астана станет ежедневным

Авиакомпания Air Astana переходит на ежедневную частоту выполнения полётов из Новосибирска в Астану, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

С 1 июня вылет рейса КС 218 из Новосибирска будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 12:45, в остальные дни — в 18:10. Прилёт рейса КС 217 из Астаны в аэропорт Толмачёво — в 11:45 во вторник, четверг и субботу и в 17:10 в остальные дни недели. Рейсы обслуживаются на воздушных судах Embraer E190.

Как отмечают в Толмачево, ежедневный рейс открывают дополнительные возможности для пассажиров из Новосибирска и соседних городов сибирского региона с точки зрения стыковочных рейсов через Астану в Алматы, другие города Казахстана, Турции, ОАЭ, Индии.

Air Astana — совместное предприятие Фонда национального благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Казына» и BAE Systems с соответствующими долями 51% и 49%. В настоящее время Air Astana имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов, выполняемых из хабов в Алматы и Астане.

Воздушный флот авиакомпании состоит из 31 самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320 и Embraer E190.

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