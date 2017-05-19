Председатель новосибирского облсуда заработала за год более 5 млн рублей

Сведения о доходах были опубликованы на сайте областного суда. Руководитель суда Римма Шатовкина заработала за 2016 год почти на 700 тыс больше, чем в 2015-ом.

Согласно декларации о доходах за 2016 год, председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина заработала в прошлом году 5,37 млн рублей. Это примерно на 720 тыс больше, чем годом ранее, когда Шатовкина показала доход в 4,65 млн рублей, и на 1,19 млн больше, чем в 2014 году. Председателем облсуда также задекларирован Infiniti 2012 года выпуска и квартира площадью 96,7 кв м, а на праве общей долевой собственности она владеет парковкой.

Из заместителей Шатовкиной больше всех заработала Светлана Сажнева. В декларации ее доход указан в размере 4 млн рублей. Несколько меньше заработал Юрий Дронь, задекларировавший 3,7 млн рублей. Однако в сравнении с прошлым годом его доход увеличился на 197 тыс рублей. Татьяна Рытикова, напротив, в 2016 году заработала на 256,6 тыс рублей меньше, чем в 2015. В новой декларации у нее указан доход размером в 3,059 млн рублей.

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