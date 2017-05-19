На сессию совета депутатов Новосибирска будет вынесен вопрос о пересмотре решения 2014 года о перераспределении между городом и областью отчислений по налогу на доходы физических лиц. Депутаты подготовили обращения на имя губернатора Новосибирской области и спикера регионального заксобрания с просьбой увеличить на десять процентов отчисления по НДФЛ в пользу города.

19 мая на комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска депутаты рассмотрели письма к Владимиру Городецкому и Андрею Шимкиву о возможности пересмотра решения, принятого в 2014 году. Три года назад десять процентов НДФЛ, получаемых муниципалитетом, перераспределены в пользу области. Это сумма, равная примерно 3,5 млрд рублей в год. Члены комиссии одобрили документ для вынесения его на сессию 24 мая, пояснил корреспонденту «КС» руководитель депутатского объединения Валерий Черных.

Тему необходимости увеличении размера единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Новосибирска, на прошлой сессии горсовета поднял вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Ренат Сулеманов.

На следующий день председатель заксобрания Андрей Шимкив отметил, что областные депутаты готовы обсуждать эту идею.

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