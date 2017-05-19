В Новосибирской области создан Центр защиты информации

Распоряжение о создании Центра защиты информации подписал губернатор области Владимир Городецкий. Документ появился в открытом доступе 17 мая, а на следующий день, 18 мая, в правительстве прошел по этому вопросу брифинг.

В Новосибирской области усилят меры кибербезопасности в госсекторе. Речь об этом шла на брифинге 18 мая, и, кроме того, губернатор Владимир Городецкий распорядился создать специальный орган, который бы занимался информационной защитой.

Центр защиты информации Новосибирской области будет финансироваться из средств областного бюджета, однако их объем пока не указан, тем не менее на брифинге рассказали, что создание и оснащение организации не потребует дополнительных средств из областной казны, так проект будет финансироваться в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». Кандидатура на должность руководителя в данный момент также не обозначена и будет известна в течение двух недель.

Как отметили на брифинге 18 мая, учреждение позволит существенно повысить уровень защищенности информационных государственных систем региона. Было подчеркнуто, что при этом расходы области на киберзащиту сократятся до 40% благодаря работе центра.

Руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов, чье ведомство назначено ответственным за проведение мероприятий по созданию бюджетного учреждения, пояснил, что поддержание стабильной работы государственных информсистем региона – основное направление деятельности центра.

«Вопрос повышения информационной безопасности приобретает все большую актуальность – по словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в 2016 году количество хакерских атак на государственные информационные ресурсы втрое превысило показатели 2015 года. Государственное учреждение «Центр защиты информации НСО» создано в целях централизации работ по обеспечению технической защиты информации в регионе и усиления кибербезопасности», – сообщил в ходе брифинга Анатолий Дюбанов.

Что касается деятельности учреждения, то его специалисты должны будут заниматься созданием систем защиты, аттестацией по требованиям к безопасности государственных информсистем, обеспечением функционирования защищенных сетей областных исполнительных органов госвласти.

«Новосибирская область является одним из лидеров в стране по защите информации. Важность защиты информации сложно переоценить, поэтому одна из ключевых задач нашего департамента – обеспечение надежной и стабильной работы государственных информационных систем региона», – подчеркнул начальник департамента.

Добавим, что 12 мая более 200 тыс пользователей в 150 странах мира подверглись масштабной кибератаке. Вредоносная программа блокировала и шифровала файлы пользователей и затем требовала оплаты в криптовалюте. Кибератаке подверглись не только отдельные пользователи, но и системы крупных компаний и государственных учреждений.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.