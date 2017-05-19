После того, как один из работников ООО «Стройсервисмеханизация» в начале мая 2017 года грозил сброситься со стрелы башенного крана, если ему не будет выплачена зарплата, прокуратура организовала проверку работодателя и выявила задолженности перед многими сотрудниками.

Проверку застройщика «Стройсервисмеханизация» осуществлял прокурор Железнодорожного района Новосибирска, который выявил, что в компании не производится начисление работникам компенсационной выплаты за вредные условия труда, а также срываются сроки выплаты зарплаты. В частности, застройщик оказался должен за март и первую половину апреля 2017 года свыше 500 тыс рублей 80 работникам.

Напомним, что данный застройщик входит в группу компаний «ПТК-30», а инцидент случился на строительной площадке ЖК «Ваш выбор». В связи с этим прокурор провел проверку и других организаций, входящих в ГК. Так, в ООО ИК «СпецСтройМонтаж» выявлена задолженность за март и апрель перед 60 работниками на сумму более 700 тыс рублей, а в ООО «Сибстрой» за апрель 2017 года на общую сумму более 1 млн рублей перед 56 работниками.

Руководителям компаний внесены представления об устранении нарушений закона с требований погасить задолженность по заработной плате. При этом прокурорская проверка продолжается.

На момент написания материала запросить комментарии у руководства группы компаний «ПТК-30» корреспонденту «КС» не удалось.

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