Проект строительства мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области продолжает привлекать внимание общественности На прошлой неделе появился еще один инвестор, который предложил снизить стоимость проекта на 1,3 млрд руб. Концессионер «Экология-Новосибирск» после прохождения ряда экспертиз также не исключает такой вероятности. В правительстве Новосибирской области расторгать концессионное соглашение не намерены.

В Новосибирской области продолжают активно обсуждать уже заключенное концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов (МСК) в селах Раздольном и Верх-Туле. Так, 12 мая делегация, в состав которой входили министр ЖКХ и энергетики Евгений Ким, а также областные и городские депутаты, направилась в Новокузнецк, чтобы ознакомиться с опытом мусоросортировочного предприятия «Эколэнд». Более того, накануне стало известно, что в правительство Новосибирской области поступило предложение от некого инвестора, который предложил удешевить стоимость проекта. В то же время в Законодательном собрании Новосибирской области возникла «альтернативная» рабочая группа при комитете по бюджетной и финансово-экономической политике и собственности, рассматривающая концессионное соглашение. Напомним, ранее такой рабочий орган был создан при комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам под председательством Вадима Агеенко. Впрочем, как пояснили в ЗС корреспонденту «КС», рабочая группа от бюджетного комитета оказалась временной и была создана для поездки на новокузнецкое предприятие.

Если остановиться подробнее на составе делегации, то, как уже говорилось, перенимать опыт, а также, возможно, и рассмотреть новые предложения, помимо министра, приехали начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, депутаты — председатель комитета по бюджетной и финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, его коллеги Ирина Диденко, Роман Яковлев и глава рабочей группы от строительного комитета Вадим Агеенко, также присутствовал депутат горсовета Александр Бурмистров и представители концессионера — компании «Экология-Новосибирск».

Визит новосибирской делегации начался с экскурсии по предприятию. Напомним, что о заводе «ЭкоЛэнд» «КС» писал еще пять лет назад. Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод «ЭкоЛэнд» начал свою деятельность в 2008 году. По данным «СПАРК», совладельцами завода являются ООО «ГК «Лэнд Финанс» и Георгий Лаврик. Установочная мощность завода составляет 200 тыс. тонн отходов. На реализацию проекта понадобилось порядка 1 млрд руб. Строительство завода окупилось за девять лет.

Как рассказал генеральный директор ООО «ЭкоЛэнд» Евгений Комаров, на текущий момент завод сортирует в год 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), то есть весь мусор, который образуется в городе. Из этого количества на переработку направляется 10–15% ТКО. Как отметил генеральный директор ООО «ЭкоЛэнд», большим спросом пользуется ПЭТ-бутылка.

Что касается технологии, то на предприятии в течение последних двух лет работает полуавтоматическая линия сортировки. Планируют в «ЭкоЛэнде» и переход на автоматическую линию. Впрочем, по словам Евгения Комарова, это может привести к увеличению тарифа. На данный момент в Новокузнецке с 1 кв. метра за транспортировку и утилизацию ТКО платят 2,25 руб.

Говоря об участии властей в деятельности МСК, Евгений Комаров отметил, что когда завод открылся, часть тарифа до 2016 года администрация города дотировала, и жители платили по 1,3 руб. с 1 кв. метра. «Для того чтобы снизить тариф, мы выступили как инвестиционный проект и получили налоговые льготы на имущество, на прибыль», — добавил Евгений Комаров.

После экскурсии по предприятию новосибирские чиновники и депутаты собрались на совещание. Неожиданно для самой принимающей стороны обсуждение начал заместитель генерального директора ООО «Экоресурс» Сергей Сивков, имя и должность которого корреспондент «КС» выяснил по завершении мероприятия.

Представители «ЭкоЛэнда» не были знакомы с выступающим. Как следовало из выступления Сергея Сивкова, он предлагает Новосибирской области строительство мусоросортировочного комплекса, но дешевле на 1,3 млрд руб., чем по концессионному соглашению. Экономию инвестор гарантировал за счет закупки более недорогого оборудования вместо предложенного оборудования компании BHS. Кроме того, он пообещал и более низкий тариф — на 10–12% по сравнению с заложенным в соглашении.

«Это некорректно — принимать такие предложения, когда концессионное соглашение уже заключено», — отреагировал на данное предложение Евгений Ким. По его словам, в принципе говорить об окончательной стоимости проекта и услуг концессионера на текущем этапе, пока не проведены финансовая, технологическая и экологическая экспертизы, трудно. Расторгать договоренность с «Экологией-Новосибирск» на основе представленных «очень-очень приблизительных цифр» министр не собирается.

Соучредитель компании «Экология-Новосибирск» Юрий Туктаров также отметил, что корректировка стоимости проекта в меньшую сторону возможна. «Коллеги указали стоимость оборудования 1,3 млрд из 4,8 млрд руб., у нас договор на поставку оборудования с BHS именно на такую же стоимость. Если говорить об «общестрое», скорее всего, коллеги не знают, что для будущих объектов необходимо построить еще дороги, обеспечить газоснабжение и электроснабжение, это тоже приличные деньги», — напомнил Юрий Туктаров. Он подчеркнул, что к стоимости проекта в 6,5 млрд руб. следует относиться как «к абстрактно-относительной стоимости». Проектно-сметная документация строительства двух МСК будет готова в сентябре. «И тогда будет реальная сумма, в принципе, я не исключаю, что она как раз и окажется в пределах 4,8 млрд», — пояснил соучредитель компании «Экология-Новосибирск». По его словам, предпосылкой к снижению является корректировка стоимости валюты после «шокового увеличения» ее стоимости, а также процентных ставок в 2014 году.

«Оборудование импортное, поэтому когда рассчитывали 6,5 млрд, исходили из курса 80–90 руб. за евро, сейчас мы видим падение валюты на 20%. Второй фактор — стоимость полигона, которую закладывали полностью — около 1 млрд руб., но строиться полигоны будут по очередям, этот миллиард таким образом будет размазан по времени, что приведет к снижению размера инвестиций на момент ввода в эксплуатацию и, как следствие, к снижению тарифа», — прокомментировал ситуацию Юрий Туктаров.

В свою очередь депутат ЗС Новосибирской области Валентин Сичкарев, напомнил, что у парламентариев существуют претензии, связанные с другими показателями, например, возмущение вызывает тот факт, что если не будет выполнена плановая загрузка предприятия, то бюджет региона будет вынужден компенсировать предприятию недополученную прибыль. «Возник инвестор, которые говорит, что я сделаю все это дешевле для бюджета Новосибирской области и для населения через тариф. Есть ли это альтернативное предложение и у кого? Вот есть группа, которая говорит: у нас есть завод, мы его эксплуатируем 10 лет и, исходя из экономики, готовы сделать свое предложение», — предложил разобраться в ситуации депутат.

На этот тезис представитель собственника МСК, генеральный директор ГК «ЛэндФинанс» Владимир Яцыпа категорично возразил: «Я сразу хочу подчеркнуть, мы не делаем предложения Новосибирской области. Мы — третья, совершенно незаинтересованная сторона для Новосибирской области».

Тем не менее, отвечая на вопрос депутатов, готова была бы компания зайти на новосибирский рынок с аналогичным предприятием, но без гарантированного объема отходов, Владимир Яцыпа ответил, что если бы рассматривал такую вероятность, то «без гарантий любому концессионеру не обойтись».

«Со следующего года федеральное законодательство вносит очень жесткие требования к местам утилизации отходов, и без сортировки мусора вам не обойтись, концессионер, который будет строить предприятие, не может построить его без сортировки. Все ездят по Гусинобродскому шоссе, вы сегодня два раза проедете по нему, когда будете проезжать, вы стекла опустите, пожалуйста, и вдохните, так сказать, аромат родины. (…) Дискуссия очень важна и очень правильна, потому что вопрос бюджетных трат стоит очень остро, вопрос экологии стоит очень остро, но у меня как у жителя Новосибирска просьба: в этом диалоге, в этой дискуссии не затяните вопрос», — рекомендовал в завершение совещания генеральный директор УК «ЛэндФинанс».

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