Как заявил на форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске вице-премьер Аркадий Дворкович, сейчас в России недостаточно малых инновационных компаний и стартапов, и это является одной из главных причин замедленного экономического роста в стране.



По словам Аркадия Дворковича, экономический рост и создание новых рабочих мест в России будет обеспечен в первую очередь за счет малых инновационных компаний и стартапов. «Новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов», — цитирует слова вице-премьера ИА ТАСС.

Кроме того, Аркадий Дворкович отметил, что на сегодняшний день подобных предприятий недостаточно много. По его мнению, это является одной из главных причин замедленного экономического роста в России. Вице-премьер считает, что при увеличении количества малых инновационных предприятий рост ВВП в России мог бы достигнуть 4-5%.

Напомним, что сегодня в Томске проходит форум молодых ученых U-NOVUS «Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?».

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