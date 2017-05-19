В преддверии «высокого» сезона объемы производства цемента в Сибири продолжают падать. Российский рынок сохраняет отрицательную динамику третий год подряд, но в СФО ситуация развивается по более негативному сценарию. Потребление цемента в макрорегионе в I квартале 2017 года уменьшилось на 15% к уровню 2016 года, а в целом по стране — только на 2,6%. О расстановке сил на рынке, проблемах и ожиданиях его игроков — в материале «КС».

По данным СМПРО, с января по март на заводах Сибирского федерального округа выпущено 949 тыс. тонн цемента, что на 15,9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Текущий объем потребления в Сибири один из ведущих игроков рынка — «Сибцем» — оценивает в 5 млн тонн в год, по итогам 2017-го компания прогнозирует снижение до 4,7–4,8 млн тонн. Согласно оценкам аналитиков СМПРО, доля Сибири в общероссийском потреблении цемента по итогам 2016 года составляет всего 10,7%.

Комментируя итоги I квартала, эксперты говорят об уменьшении потребления цемента в Сибири на 15% по отношению к аналогичному показателю 2016-го (падение в целом по стране составило 2,6%). Значительное снижение спроса в Сибири (на 20% и более) зафиксировано в Омской и Томской областях, Забайкальском крае.

«В Забайкалье и Томской области это объясняется сокращением поставок цемента в адрес крупных потребителей — Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО») и завода крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании (ООО «ЗКПД ТДСК»)», — поясняет первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

По данным маркетологов ОА «Искитимцемент», в некоторых регионах Сибири, где компания реализует большую часть продукции, рынок «просел» еще сильнее. «В Новосибирской области отмечено падение на 26%, в Алтайском крае — на 18%, в Омской области — на 39%, — перечисляет генеральный директор ОА «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Однако, по прогнозам экспертов, в текущем году будет более ярко выражена сезонность потребления — значит, в летние месяцы темпы падения замедлятся», — предполагает он.

О причинах стагнации рынка самого массового строительного материала в России «КС» подробно писал ранее. Владимир Скакун считает, что, кроме сокращения темпов жилищного строительства, на объемы производства цемента влияют и архитектурные тенденции. «При строительстве современных административных зданий, производственных объектов, торговых комплексов, дворцов спорта и других сооружений используется все меньше бетона, — говорит собеседник «КС». — На смену ему приходят металлоконструкции, стекло и сэндвич-панели», — констатирует он. По мнению Скакуна, производителям цемента могло бы помочь наличие крупных инфраструктурных проектов, которых сегодня в Сибири «крайне мало». В компании, например, надеются на продолжение строительства Восточного обхода Новосибирска.

Помериться силами

Сегодня цементный рынок макрорегиона формируют три компании — АО «ХК «Сибцем», АО «Искитимцемент» и ООО «Ачинский Цемент» (входит в «БазэлЦемент»). Крупнейший в СФО производитель цемента «Сибцем» в I квартале на трех заводах выпустил 473,1 тыс. тонн цемента, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Согласно данным компании, значительное падение объемов производства продемонстрировал «Топкинский цемент» (Кемеровская область). За январь-март здесь изготовлено 318,2 тыс. тонн цемента — на 25% меньше, чем в I квартале 2016-го (422,3 тыс. тонн). Основная причина — сокращение емкости рынка регионов Западной Сибири, куда преимущественно поставляется продукция завода. Среди других факторов — уменьшение объема поставок в Приволжский федеральный округ из-за низкой доходности данных продаж и снижение экспортных отгрузок в Казахстан. В 2017 году «Сибцем» планирует произвести около 2,7 млн тонн цемента.

С января по март «Искитимцемент» выпустил 150 тыс. тонн цемента — на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Объем реализованной продукции сократился на 33% и составил 136 тыс. тонн. В текущем году компания планирует произвести 1 млн 10 тыс. тонн цемента (–15,1% к уровню 2016 года). Итоги I квартала «Ачинский Цемент» не публикует. На сайте холдинга указано, что доля компании на рынке Сибири, по собственным расчетам, составляет 13%.

Эксперты СМПРО, комментируя возможное перераспределение сил на рынке, отмечают, что доля АО «ХК «Сибцем» стабильна. «Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайства АО «ХК «Сибцем» о приобретении прав исполнительного органа в АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент», — говорит управляющий партнер ООО «СМ Про» Владимир Гузь. — Процесс консолидации займет определенное время, поэтому ожидать каких-либо существенных изменений на рынке преждевременно», — добавил он.

По мнению Владимира Гузя, обращает на себя внимание увеличение доли импортного цемента из Казахстана на 2,8 п. п. — до 4,4% (доля рынка в СФО в I квартале 2017 года), «Востокцемента» — на 1,7 п. п. — до 4%. «В основном усиление позиций данных компаний произошло за счет снижения долей «Искитимцемента», HeidelbergCement и ЮУГПК», — считает эксперт.

По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», доля ХК «Сибирский цемент» в формировании российского рынка цемента в I квартале снизилась до 7,5%, в то время как по итогам 2016-го она составила 8,7%, а в предыдущие годы холдинг и вовсе формировал порядка 9,5% российского рынка. «Такая ситуация объясняется как спадом потребления на сибирском рынке, так и усилением позиций других игроков российского рынка цемента, — сообщили «КС» в «Амикрон-консалтинге». — Причем ситуация на заводах крайне неравномерна. По итогам I квартала три сибирских цементных завода нарастили производство: «Ангарскцемент», «ТимлюйЦемент» (оба входят в ХК «Сибцем») и «Ачинский Цемент» (входит в группу компаний «БазэлЦемент»). Хуже всего производственная ситуация на независимом цементном заводе ОАО «Цемент» (Гоухинский завод в Алтайском крае) — там объемы выпуска в I квартале сократились в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметили собеседники «КС».

Под натиском импорта

Цементный рынок Сибири, по мнению экспертов, характеризуется рядом особенностей, которые приводят к замедленному, относительно других регионов страны, росту. Среди них — осуществление поставок на значительную территорию в условиях достаточно низкого спроса, производство цемента по низкоэнергоэффективному «мокрому» способу, низкие темпы роста цен; проблемы с транспортировкой продукции, профицит производственных мощностей.

«В силу таких особенностей в периоды экономического спада рынок цемента в СФО снижается быстрее и растет медленнее, чем в других федеральных округах, — говорит Владимир Гузь. — Кроме того, Сибирь оказалась в стороне от крупных инфраструктурных проектов, которые поддерживают спрос на строительные материалы в других регионах страны. Сегмент жилищного строительства не растет, реализация государственных программ в этой сфере идет низкими темпами», — подводит он итог.

Серьезным испытанием для сибирских производителей стал возросший экспорт продукции из Казахстана. «Казахстанский цемент можно уже встретить практически в любой точке Сибири, но особенно заметен рост присутствия в регионах Западной Сибири», — сообщили «КС» в «Ачинском Цементе».

«В последние годы в Казахстане на границе с Россией было запущено несколько новых цементных заводов, — рассказывает генеральный директор ОА «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Они производят цемент энергоэффективным «сухим» способом. Эти предприятия только что построены, они не нуждаются в дорогостоящей модернизации, в отличие от российских производств, запущенных в советское время. Россия и Казахстан входят в единое таможенное пространство, поэтому цемент не облагается ввозными пошлинами, — продолжает он. — Таким образом, низкая себестоимость казахстанской продукции при текущем, «искусственно заниженном», по мнению сибирских цементников, курсе рубль-тенге обеспечивает конкурентоспособность товара в РФ даже с учетом железнодорожного тарифа».

Геннадий Рассказов согласен с коллегой, считая снижение курса тенге к рублю следствием «целенаправленного действия казахстанских властей», и констатирует значительное сокращение экспортных отгрузок в эту страну. «Если в 2015-м Топкинский завод поставил потребителям соседнего государства почти 227,5 тыс. тонн цемента, то в 2016-м данный показатель остановился на уровне 80,1 тыс., — приводит данные Рассказов. — Кроме того, ослабление тенге вызвало значительное обострение конкурентной борьбы на рынке СФО». По данным «Сибцема», сейчас стройматериалы в Сибирь отгружают четыре казахстанских предприятия, по итогам 2016 года объем цемента, ввезенного из Казахстана в СФО, достиг 205 тыс. тонн.

В «Амикрон-консалтинге» подтверждают, что в 2017 году поставки цемента из Казахстана заметно выросли. За I квартал только по железной дороге в Россию пришло 50 тыс. тонн цемента (за тот же период годом ранее — 19 тыс. тонн). Однако эксперты отмечают, что только часть казахстанского цемента остается в сибирских регионах, поставки ведутся еще и в Поволжье. «Сказать, что Казахстан является очень сильным конкурентом для сибирских производителей, нельзя, — считают в «Амикрон-консалтинге», — на сегодняшний день на его долю приходится не более 3–5% поставок цемента в Сибирь».

Цены пошли в рост

Долгое время цены на цемент в Сибирском федеральном округе снижались, но с середины прошлого года вновь начали повышаться. В I квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года средняя цена у производителей в СФО выросла почти на 20%. В результате средняя цена на цемент у производителей СФО установилась на уровне выше среднероссийского примерно на 10%. По данным СМПРО, тонна цемента в CФО с учетом НДС и стоимости доставки обходится потребителю в среднем от 3800 руб. (Западная Сибирь) до 4500 руб. (Восточная Сибирь).

Роста не ожидается

Все сибирские игроки работают в основном на рынок СФО. У «Сибцема» доля внутренних продаж составляет 70%, у «Искитимцемента» — 80%, в таких условиях говорить о росте производства не приходится. Не дает поводов для оптимизма и основной потребитель продукции — строительная отрасль. «Рынок цемента самым непосредственным образом связан с состоянием строительной отрасли, — напоминает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. — Если в 2014 году в стране было введено на 18,2% больше квадратных метров жилья, чем годом ранее, то в 2015 году уже на 0,5% меньше, в 2016 году — на 6,5% меньше, а в январе-феврале, по оперативным данным Росстата, — на 19,5% меньше аналогичного периода предыдущего года. Динамика ввода жилья по СФО следующая: в 2015 году плюс 5,6%, в 2016 году — минус 10,3%, в январе-феврале 2017 года — падение на 29,2%», — приводит данные эксперт. В СМПРО по итогам года ожидают снижения спроса на 8–10% на территории Сибири. «Темпы жилищного строительства замедляются, крупные инфраструктурные проекты отсутствуют. Небольшой рост рынка — около 3–5% — возможен только в 2018-м», — уверен Владимир Гузь. В «Амикрон-консалтинге» считают, что определенным стимулом для развития может стать подготовка к Универсиаде в Красноярске, которая пройдет в 2019 году.

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