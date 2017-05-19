350 млн руб. поступят в Забайкальский край для выплаты компенсации аграриям, пострадавшим из-за летней засухи 2016 года. Об этом стало известно 18 мая в ходе заседания правительства РФ из выступления министра сельского хозяйства Александра Ткачева.



«Была проведена экспертная оценка пострадавших посевов, направлены документы в министерство сельского хозяйства Российской Федерации на компенсацию ущерба от засухи, пройдена необходимая экспертиза. Также были направлены письма председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. Данный вопрос находился на постоянном контроле правительства края», — цитирует губернатора Забайкальского края Наталью Жданову пресс-служба региона.

По словам главы Забайкалья, эти средства необходимы аграриям, особенно в период проведения посевной кампании. Предполагается, что из 350 млн руб 150 млн руб будут направлены забайкальским сельхозтоваропроизводителям на проведение посевной.

Напомним, что в результате неблагоприятных агроклиматических условий в 2016 году в Забайкальском крае из общей площади яровых культур было списано более 40% посевов. Сумма прямых понесенных затрат оценивалась в 350 млн руб.

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