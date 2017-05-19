Сегодняшнюю ситуацию в отрасли производства строительных материалов вполне можно считать своеобразным стресс-тестом. И успешно его выдержит не столько мало подверженная колебаниям спроса компания, сколько та, которая сможет адекватно эти колебания оценить и своевременно на них отреагировать. О том, как участники рынка реагируют на происходящие изменения, «КС» рассказали в компании «БазэлЦемент».

«Можно сказать: в строительстве кризис, потребление падает, рынок замирает — и просто снизить производство в ожидании лучших времен. А можно пойти по пути поиска новых ниш, смены приоритетов, развития разных направлений», — поясняют в «БазэлЦементе», одном из крупных российских холдингов по производству стройматериалов.

В компании привели в пример изменения, произошедшие на входящем в холдинг «Ачинском Цементе», имеющем на цементном рынке Сибири свыше 13 %. Если сравнивать с докризисным 2014 годом, перемены существенны.

Мы попытались разобраться, какие составляющие дают компаниям возможность развиваться, несмотря на общую экономическую ситуацию. Первым шагом стало увеличение производства продукции с высокой добавочной стоимостью: если в 2014 году доля высокомарочного цемента в общем объеме выпуска на заводе была 6,6 %, то по итогам первых четырех месяцев 2017 года она выросла до 44,4 %. Кроме того, был увеличен объем продаж клинкера, в основном в северные регионы: это связано с тем, что, как выяснилось, на месте потребителям перемалывать цемент проще, чем везти готовую продукцию, рассказали в компании.

Еще одно важное направление — рынок тарированного цемента. Анализ спроса выявил востребованность фасованной продукции в мягкие контейнеры по 1 тонне и в мешки по 50 кг, поэтому было принято решение работать над увеличением ее отгрузок. Для этого был запущен в эксплуатацию участок по тарировке и погрузке мешков в крытые железнодорожные вагоны. В итоге география поставок тарированного цемента расширилась: предприятие вышло в отдаленные от Красноярского края регионы — Новосибирскую и Томскую области, Алтайский край и другие. Что важно, современное автоматизированное оборудование позволяет фасовать цемент с максимальной точностью в весе, не отступая от требований ГОСТа. Один из важных моментов успеха любого производства, будь то производство цемента, или выпечка хлеба, или любое другое, — оснащение предприятия современным оборудованием, поскольку такие вложения обязательно окупаются.

Этой весной, в рамках плановой ремонтной кампании на «Ачинском Цементе», бюджет которой составил свыше 121 млн рублей, этот участок расширен. Изменена схема подачи цемента из цементного силоса в отделение затарки, реконструирован промежуточный бункер, увеличено количество фасовочных машин. В компании считают перспективным развивать возможности тарировки, и в дальнейшем планируется реализация ряда мероприятий, направленных на полное обеспечение поступающих заявок.

Другое направление, над которым работают в «БазэлЦементе», связано с логистикой. В частности, в этом году почти в 1,5 раза увеличена мощность терминала по отгрузке продукции в Красноярске: проведены реконструкция зданий перевалочного комплекса и модернизация оборудования. Части потребителей проще брать цемент там, чем заказывать доставку из Ачинска, и теперь возможности отгрузки из Красноярска составляют 270 тонн цемента в сутки. Таким образом, подобный подход можно считать актуальным примером реализации антикризисной стратегии на цементном рынке.

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