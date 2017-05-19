18 мая в новосибирском Академгородке состоялась торжественная церемония открытия отделения Альфа-Банка.



Это второе отделение Альфа-Банка в новосибирском Академгородке. «Необходимость ещё одного офиса назревала давно,— говорит директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина,— в первом нашем отделении клиентов настолько много, что их попросту не успевали обслуживать, а теперь у нас появился комфортное пространство для многих людей».

Новое отделение рассчитано на обслуживание юридических лиц и привилегированных клиентов. Офис соответствует современным требованиям функциональности. «Новый формат отделения будет по достоинству оценен предпринимателями Академгородка», — прокомментировал директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов и отметил, что в зале предусмотрены зоны ожидания и новый формат кабинетов обслуживания.

На открытии присутствовал первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, который лично перерезал красную ленточку, символически открыв новое отделение банка. «Я только что был в Институте ядерной физики и, знаете, меня искренне поразили эти люди. Передовые разработки, уникальное оборудование, актуальнейшие изобретения, для людей, которые создают такие важные вещи, для умных, образованных людей мы и открыли наше отделение. Я верю, что это отделение будет существовать долго и процветать», — сказал он.

Помимо открытия отделения, в этот день Альфа-Банк и Новосибирский государственный университет провели выпускной благотворительного стипендиального проекта «Альфа-Шанс». Десять лучших студентов второкурсников, которые в 2015 году стали победителями и прошли отбор, стали выпускниками программы. В течение двух лет они получали стипендию в размере пяти тысяч рублей от Альфа-Банка.

«В этом году Альфа-Банк продолжит реализацию программы «Альфа-Шанс» в ведущих российских вуза. В сентябре новые первокурсники-студенты вузов смогут так же побороться за получение стипендии», — прокомментировал первый заместитель председателя совета директоров Олег Сысуев.

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