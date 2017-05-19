Сегодня в Новосибирске, по данным «2ГИС», насчитывается 748 аптек. Если же считать и другие населенные пункты, которые находятся в Новосибирской области, то цифра увеличивается до 1103. За последний год в городе открылось больше 70 пунктов. По концентрации аптек на одного человека Новосибирск уже несколько лет традиционно держится в лидерах среди других российских городов. Неудивительно, что местный фармацевтический рынок является одним из самых сложных и перегруженных. К чему это приведет, потеряет ли рынок муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» и уйдут ли продажи лекарств в онлайн, разбирался «КС».

«Федеральные сети чувствуют себя увереннее»

По данным TessTechnology, объем коммерческого рынка лекарств Новосибирска в марте 2017 года составил 890 млн рублей (с НДС). В сравнении с мартом прошлого года объемы продаж увеличились на 21%. В целом же рынок составил 9 млрд рублей, включая витамины, БАДы, косметику и сопутствующие товары. В денежном выражении рынок вырос на 9% по сравнению с 2015 годом, в упаковках же рынок снизился на 2–3%.

В пятерку лидеров по количеству филиалов вошли «Аптека Радуга» — 71 аптека, «Новосибирская аптечная сеть» — 59, сеть аптек-дискаунтеров «Фармакопейка» — 53, «Ноль-Боль» — 46, «Мелодия здоровья» — 32, «Моя аптека» — 31 точки. При этом сеть аптек «Аптека Радуга» выросла за год на 19 филиалов, «Фармакопейка» открыла дополнительно 23 аптечных пункта, «Ноль Боль» — 5.

Анализируя рынок, в TessTechnology отмечают, что о кардинальной смене расстановки сил за год говорить не приходится. «С рынка ключевые игроки не ушли. Apteka.ru наращивает свою зону присутствия по пунктам выдачи лекарств, но это онлайн-источник заказа лекарств», — констатируют в компании.

При этом за 2016 год закрылось порядка 54 аптечных пунктов, не входящих в аптечные сети. Остальные закрытия и открытия были у сетей. В частности, «Новосибирская аптечная сеть» за год закрыла 39 аптечных пунктов, «Моя аптека» — 3.

Насыщенность аптеками городов России

Население,

чел. Аптек

на 10 000 чел. Всего аптек

на май 2017 Москва 12330126 3 3588 Санкт-Петербург 5225690 3 1526 Новосибирск 1584138 5 748 Омск 1178079 5 603 Красноярск 1066934 5 506

Данные: 2ГИС, Росстат

Стоит отметить, что закрытие несетевых аптек нельзя считать показателем того, что исчезает сама торговая точка. Компания «Эвалар» начала продвигать собственную аптечную франшизу в 2014 году, однако именно в условиях экономического кризиса проект стал набирать обороты. По словам, руководителя группы развития франшизы компании Алексея Горленко, динамика прироста сети прежде всего обусловлена стремлением локальных аптек и небольших региональных сетей остаться на плаву на фоне продвижения в регионы больших федеральных сетей.

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр фармацевтической информации» Любовь Никифорова также отмечает, что у локальных точек сейчас не самые лучшие времена: «Сегодня в топе аптеки, которые пришли к нам из других регионов — федеральные сети чувствуют себя увереннее, чем местные. Берут они в основном объемами, топовыми позициями, «дорогостоями».

Соглашается с коллегой и исполнительный директор Ассоциации фармацевтических организаций Новосибирска Эдуард Майер. «Слабые фармацевтические сети разоряются. Чтобы выстоять на рынке, нужно иметь порядка 20–30 филиалов. Еще Форд открыл, что брать нужно не ценой, а объемами. У нас же традиционно пытаются выжить за счет резкого увеличения цен», — поясняет Эдуард Майер.

Количество аптек (с учетом филиалов) в границах Новосибирска

Май 2014 Май 2015 Май 2016 Май 2017 Новосибирск 614 678 675 748

Данные: 2ГИС

По данным TessTechnology, доля федеральных фармсетей на рынке Новосибирска сегодня составляет порядка 45–50%. «Остальную часть пирога делят игроки регионального рынка — компании Омска, Красноярска и местные игроки Новосибирска, это видно по «Аптека.ру», Муниципальной «Новосибирской аптечной сети», и т. д.», — уточняют в TessTechnology. При этом статистика говорит о том, что основной прирост аптек пришелся на долю новых игроков. По данным «2ГИС», с апреля прошлого года в Новосибирск вошло 30 новых фармацевтических компаний.

Как отмечают эксперты, в регионе сохраняется тенденция открытия аптек-дискаунтеров, оптимизирующих стоимость продукции за счет уменьшения торговой площади, отсутствия витрин и величины сопутствующих товаров.

Управляющий Дивизионом «Сибирь» ООО «Фармаимпекс-Управляющая Компания» (сети «Бережная аптека» и «Экона») Константин Макарьев отмечает, что такая ситуация характерна не только для Новосибирска. «Рынок в Сибирском регионе и по всей России в последнее время претерпел некоторые изменения: прошло достаточно много сделок по слияниям и поглощениям. Ряд слабых игроков или тех, кто плохо рассчитал свои силы, ушли с рынка или перешли под контроль крупных сетей. Выжить в ценовой борьбе могут только крупные игроки, имеющие большой объём продаж. У таких компаний прямые контракты с производителями, дополнительные доходы за выкладку, и т. д. Кроме того, крупные компании куда более технологичны, следовательно, лучше работают с издержками, имеют серьезную систему обучения персонала».

«Люди перешли на жесткую экономию»

Для местного фармрынка характерны и другие тенденции, оказывающие влияние на распределение сил среди участников. В частности, директор по продвижению и розничным продажам ЗАО «Эвалар» Сергей Дробышев отмечает, что в Новосибирске наблюдается перетекание трафика в дискаунтеры и увеличение доли в обороте региона аптечных сетей придомового формата с ассортиментом первой необходимости средней/низкой ценовой категории: «Например, сеть «Ноль-Боль» с категорией аптек «С» с минимальным ассортиментом значительно нарастило свои обороты в 2016 году и прогнозирует на 2017 год прирост не менее 40%». При этом классические аптеки бурным ростом похвастаться не могут.

По мнению эксперта, это говорит о том, что люди перешли на строгую экономию, делая покупки в дискаунтерах, либо покупают препараты первой необходимости в аптеках шаговой доступности: «Практически во дворе любого дома есть аптечный пункт, в то время как, например, в Алтайском крае аптеки в основном располагаются на центральных улицах либо в ТЦ», — отмечает собеседник «КС».

Эксперты отмечают тенденцию в сторону дорогих препаратов. «Дешевые лекарства исчезают с прилавков, аптеки говорят, что производители перестают их изготавливать. На самом деле им просто выгоднее продавать дорогие препараты, — уверен Эдуард Майер. — Некоторые лекарства подорожали за последнее время раз в пять. Нельзя допускать, чтобы при этом вымывались дешевые, но достаточно активные лекарства. Могу сказать, что социальной ответственности в фармацевтическом секторе пока недостаточно. Можно выделить только «Катрен» и «Протек», надбавка у которых, по моим данным, составляет всего 2–3%. Как правило, надбавка в оптовом звене составляет порядка 15%».

При этом согласно индексу Ласпейреса (отражает изменение стоимости потребительской корзины базисного периода, произошедшее за текущий период), в течение 2016 года цены на лекарства в рублях снизились на 1,2%. В долларовом выражении индекс цен упал на 6%. По данным TessTechnology, снижение стоимости связано с увеличением числа препаратов дженериков на рынке и демпинговой политикой аптечных сетей дискаунтеров.

«Конкуренция полезна»

«Еще в 2000 году я делал аналитику по рынку. Тогда в Новосибирске было всего 250 аптек, и этого количества вполне хватало!» — рассказывает Эдуард Майер.

В 2014 году ассоциация отправила письма мэру города Анатолию Локтю и губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с предложением ввести квоту на открытие новых аптек и дать ассоциации право входного контроля. Тогда, по словам Эдуарда Майера, из областного министерства здравоохранения пришел ответ о том, что, согласно федеральному законодательству в полномочия субъектов РФ не входят разработка и принятие нормативных правовых актов по регулированию фармацевтической деятельности, оборота лекарственных препаратов для медицинского применения. Не удалось аптекам заручиться и поддержкой парламентариев. Как говорится в ответе на письмо, «Законодательное собрание НСО не имеет полномочий по разработке и принятию «местных подзаконных актов» по регулированию фармацевтической деятельности». Вместе с тем в своем ответе тогда еще и. о. министра здравоохранения области Олег Иванинский отметил, что минздрав НСО также озабочен недостаточным нормативно-правовым регулированием этой сферы (письмо от 23.09.14, предоставлено в распоряжение «КС»).

«Позиция властей заключается в том, что введение квот не соответствует законодательству. На самом деле это просто нежелание решать проблему, — комментирует Эдуард Майер. — Сейчас мы планируем вернуться к этой проблеме. Ясно, что нужно ограничивать многие вещи, прежде всего — запретить открывать аптеки «дверь в дверь», как это сейчас происходит».

Кроме того, продолжает эксперт, аптекам нужно повысить качество предоставляемых услуг, улучшить обслуживание социально незащищенных слоев населения: «Для этого тоже нужна поддержка администрации».

В свою очередь Константин Макарьев отмечает, что конкуренция полезна. «Именно она дает людям возможность выбирать лучшие цены, лучшее обслуживание, грамотные консультации, гарантированное качество препаратов. Игроки рынка в свою очередь пребывают в постоянном тонусе, есть возможность постоянно улучшать качество своих услуг и ценовую политику», — уверен эксперт, отмечая, что до конца года ООО «Фармаимпекс-Управляющая Компания» планирует открытие новых аптек бренда «Экона» в тех районах города, где они не представлены.

Кстати, до недавнего времени на местном аптечном рынке существенную конкуренцию коммерческим компаниям составляла и муниципальная «Новосибирская аптечная сеть», один из крупнейших игроков этого рынка. Сейчас предприятие испытывает серьезные проблемы с организацией поставок и свои позиции сдает. Если до этого года оно могло конкурировать даже с аптеками-дискаунтерами, то после вступления в силу с 1 января 2017 года ФЗ–44 «О контрактной системе» условия закупок заметно усложнились, а запасы лекарств стремительно заканчиваются. Как заявлял ранее директор «Новосибирской аптечной сети» Владимир Машанов, несмотря на то, что к изменениям в законодательстве готовились заранее, «реальность, объективные проблемы, возникшие из-за сложной процедуры закупки, оказались жестче и сложнее».

Впрочем, Любовь Никифорова считает, что такой ситуации можно было избежать: «Это было не внезапное изменение в законе. Красноярцы, например, успели акционировать муниципальную сеть, томичи вроде тоже этим сейчас занимаются», — считает собеседница «КС».

Тем временем Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет государственным и муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую деятельность, проводить закупки по ФЗ–223. По сравнению с ФЗ–44, он предусматривает более простые и быстрые процедуры госзакупки. Такие изменения могли бы позволить, в частности, муниципальной «Новосибирской аптечной сети» вернуть свои конкурентоспособные позиции. Однако во время подготовки материала стало известно, что УФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении МУП «Новосибирская аптечная сеть», обнаружив признаки нарушений при осуществлении госзакупок. Рассмотрение дела назначено на 6 июня.

Кроме того, 18 мая прошла комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета . Одним из вопросов повестки стала перспектива превращения МУП «Новосибирская аптечная сеть» в акционерное общество. Большинством голосов члены комиссии одобрили это предложение.

«Будущее за Интернетом и слияниями»

Сейчас в Государственной думе РФ обсуждается и вопрос о торговле лекарствами через Интернет. «Это очень удобно — заказал лекарство, и через полчаса тебе его уже привезли, — уверен Эдуард Майер. — Стоимость доставки может составлять меньше 100 рублей. Проблема заключается лишь в том, что больной должен получать лекарства из рук специалиста. Тот обязан объяснить побочные эффекты, рассказать всю необходимую информацию о препарате, но сделать это можно, например, по скайпу».

Эдуард Майер уверен, что оптимальный механизм интернет-торговли лекарствами будет найден уже в ближайшее время. Часть аптек в связи с этим просто разорится и уйдет с рынка. «За Интернетом будущее. Компании, которые освоят эти технологии, будут иметь преимущества», — уверен собеседник «КС».

Другим направлением развития рынка, несомненно, станет его дальнейшая консолидация. «Можно сказать, что ситуация в Новосибирске развивается по общему сценарию консолидации рынка, характерному для крупных городов — Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, где это явление достигло пика. Думаю, что в обозримой перспективе мы увидим концентрацию аптечных сетей и серию слияний и поглощений. При этом, скорее всего, произойдет вымывание мелких игроков с рынка», — уверен Сергей Дробышев.

По прогнозам же аналитиков, в 2016 году коммерческий рынок приходил в себя, и «если основываться на тренде, то в 2017 году его рост составит порядка 7%, хотя цифры могут меняться. Рост рынка в упаковках не превысит 2%», — прогнозируют в TessTechnology.