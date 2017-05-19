Что принесло «Мобильное предприятие» предпринимателям Сибири

«Мобильному предприятию» от «Билайна» в мае исполняется три месяца. Разрабатывая его, оператор постарался соединить, казалось бы, противоположные вещи. «Билайн» ставил перед собой задачу создать продукт, который помогает всегда держать бизнес под контролем и приобретать новых клиентов, но не привязывает руководителя к его кабинету в офисе. Сделать его на базе новых информационных технологии, но с доступной всем ценой. Помочь руководителям с его помощью автоматизировать сразу несколько важных бизнес-процессов, но при этом сохранить простоту использования. Немало бизнес-абонентов уже успели попробовать это предложение. Ряд сибирских компаний рассказали «КС», насколько это удалось сделать.

Что интересует в первую очередь

При подключении «Мобильного предприятия» пользователь получает пакет услуг, делающих процесс управления предприятием технологичным и прозрачным. Система «Мобильное предприятие» включает в себя «облачную» АТС с мобильной связью для всех сотрудников компании, систему управления продажами для ведения клиентской базы на всем протяжении взаимодействия с клиентом, функцию анализа звонков и рекламы, корпоративный мессенджер, модуль планирования и постановки задач и, конечно, мобильный Интернет. Все это интегрировано друг с другом и представляет собой единую систему.

В результате опроса клиентов, которые уже пользуются услугой, самыми востребованными опциями в пакете «Мобильное предприятие», как и ожидалось, стали АТС и система управления продажами. На первый взгляд, ничего революционно нового в этих услугах нет, они предлагаются на рынке уже достаточно давно. Но далеко не все идут при этом «из одного окна» — и еще меньше поставщиков готовы предложить прозрачное и понятное ценообразование: стартовая цена — 2850 рублей в месяц на трех пользователей. Это и отметили участники опроса: часто приходится встречаться с тем, что попросту не знаешь, из чего складывается цена услуги и чем она обоснована. А вот здесь все наглядно, понятно и просто. Столь же просто проходят и интеграция системы с рабочими процессами, и ее использование — это отметили практически все.

Еще один плюс «Мобильного предприятия» в применении к предприятиям сферы МСБ кроется в самом названии продукта. Времена, когда даже фирмы из двух человек пользовались городской телефонной связью, давно остались позади: сегодня малый бизнес «сидит» на мобильной связи. В то же время многие другие пакетные системы, изначально рассчитанные на крупных клиентов, «заточены» в первую очередь как раз под городские телефоны. Чего нельзя сказать о продукте «Билайна».

Видеть все, от начала и до конца

Руководителя малого предприятия часто сравнивают с капитаном пиратского корабля, который постоянно должен быть в курсе всего, держать руку на пульсе и уметь решить любой вопрос в любых условиях. Поэтому возможность отслеживать все и управлять всем почти сравнялось в рейтинге плюсов «МП» с простотой, удобством и ценой. «Возможность анализа звонков, безусловно, полезна для повышения качества телефонных переговоров с клиентами, — такую оценку дали в ООО «АлтайСпецТехно». — Все звонки фиксируются, и есть возможность их прослушать. Проанализировав разговор, мы разбираем его с сотрудником, выясняем, какие ошибки он совершил в процессе разговора, что было сделано, наоборот, хорошо, что, безусловно, помогает расти сотруднику, повышает качество сервиса для клиентов и, соответственно, увеличивает эффективность работы компании в целом».

Распределение звонков между сотрудниками, многоканальные номера, снижение времени ожидания ответа, анализ уже прошедших вызовов — все это играет очень важную роль в работе. В случае необходимости «Мобильное предприятие» снимает вопросы передачи клиентской базы от одного сотрудника другому, поскольку все данные о клиенте автоматически сохраняются в электронной карточке, и информация синхронизируется в общей системе.

Главная задача системы вынесена в ее рекламный слоган: «Ни один клиент не будет потерян» — и, по мнению участников опроса, «Билайн» с задачей справился. На самом деле малый размер предприятия вовсе не означает малого оборота. И в таких случаях важность каждого клиента становится просто неоценимой. «Продажа мебели — это такой вид деятельности, где каждый клиент на счету, — такую оценку дает новосибирская компания «Амарант54». — «Мобильное предприятие» не даст упустить ни одного». Пока трудно дать ответ на вопрос, сколько можно сэкономить, внедрив «МП» в работу, но даже один не упущенный благодаря работе системы клиент окупит все расходы несколько раз — с этим согласились почти все.

Кроме того, руководитель может с помощью «МП» удаленно контролировать процесс продаж через личный кабинет, распределять задания и просматривать их исполнение. Система позволяет вести весь процесс работы с клиентом — от первого звонка и до завершения сделки.

Еще одним направлением, заинтересовавшим пользователей «Мобильного предприятия», стал контроль за эффективностью рекламных каналов с помощью услуги Call Tracker*. «Система «Мобильное предприятие» позволяет отслеживать активность клиентов по регионам, а также работу рекламных каналов: по каким из них поступает больше звонков, — дает свою оценку компания «Белокуриха-Трэвел». — Таким образом мы имеем полную картину эффективности рекламных вложений, а также можем вовремя провести анализ и корректировку плана».

Куда может пойти дальше «Мобильное предприятие»

В «Билайне» уточнили, что текущий вариант продукта — не окончательный. Дорожная карта развития «Мобильного предприятия» рассчитана на пять лет. Основываясь на пожеланиях пользователей, за эти три месяца компания уже внесла пару дополнительных опций. Например, появилась возможность в качестве многоканальных номеров для приема входящих звонков использовать номера 8–800. Скорее всего, в будущем мы увидим еще немало новых предложений в этом пакете. Сибирские пользователи, которые оценили продукт достаточно высоко, уже предложили несколько направлений для внедрения новых опций.

Самым популярным запросом на изменения стала многоканальность — возможность сбора данных не только со звонков, но и из электронных писем, сообщений в соцсетях и мессенджерах. Собеседник «КС» уже обратился за этим к «Билайну» — и там ему сообщили, что вопрос уже решается, и эта опция будет внедрена. По данным «Билайна», для компании с 5–10 сотрудниками звонки по мобильному телефону и электронная почта остаются основными каналами коммуникации, причем не только с клиентами и поставщиками, но и между сотрудниками. Для более крупных предприятий — 20–40 человек — становятся актуальнее мессенджеры, которые позволяют повысить как эффективность работы коллектива, так и прозрачность самого бизнеса. Поэтому «Билайн» уже ведет работу в этом направлении.

Подробности на сайте delo.beeline.ru

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* Колл тракер

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