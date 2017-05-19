Избран новый руководитель института теплофизики СО РАН

Сергей Алексеенко, являющийся одним из главных претендентов на пост главы СО РАН, покинул пост директора института теплофизики им. С.С. Кутателадзе. На должность руководителя был избран его заместитель Дмитрий Маркович.



Свой пост Сергей Алексеенко покинул еще в апреле — по причине истечения трудового договора. С тех пор и.о. руководителя института исполнял Дмитрий Маркович.

Профессор Дмитрий Маркович является членом-корреспондентом РАН (избран в 2011 г.) и членом президиума СО РАН. В 1984 г. он окончил Красноярский государственный университет.

В 1995 г. стал заведующим лабораторией физических основ энергетических технологий, а затем возглавил отдел энергетики Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН. Стал заместителем директора по науке в институте в 2002 г.

Выборы нового главы института состоялись 17 мая, а протокол был выложен на сайт вчера. Помимо Дмитрия Марковича на должность претендовали д.т.н Владимир Меледин и член-корр. РАН Александр Павленко. Однако, победивший кандидат набрал 369 голосов из 469. Дмитрий Маркович был выбран руководителем института на пятилетний срок.

«Время сейчас непростое и нам с вами предстоит приложить много совместных усилий для успешного развития Института, наиболее полной реализации планов каждого сотрудника, поддержания и улучшения достойного вознаграждения за свой труд, обеспечения комфортных условий работы», — говорит Дмитрий Маркович в своей благодарности, опубликованной на сайте института.

О том, что именно Дмитрий Маркович, вероятнее всего, займет место руководителя института, Сергей Алексеенко говорил в интервью «КС» еще в феврале.

Напомним, что Сергей Алексеенко является одним из главных претендентов на пост главы СО РАН. Выборы руководителей всех региональных отделений РАН были отменены вместе с выборами президента РАН. Перенос выборов председателя СО РАН на конец года означает, что вероятнее всего список кандидатов на этот пост претерпит изменения.

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