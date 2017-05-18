В правительстве НСО вносят поправки в мусорную концессию

В правительстве Новосибирской области пересмотрели условия заключенного концессионного соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов (МСК). Подготовлены два дополнительных соглашения. Более подробно о готовящихся изменениях 17 мая рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В результате совместной работы правительства региона, рабочей группы областного Законодательного собрания, прокуратуры, Общероссийского народного фронта и концессионера в концессионное соглашение на строительство мусоросортировочных комплексов планируется внести изменения.

Сергей Семка на встрече с журналистами подчеркнул, что концессионное соглашение на строительство двух МСК в селах Раздольном и Верх-Туле было заключено в рамках требований федерального закона по созданию новой системы обращения с отходами и полностью соответствует 115-ФЗ «О концессиональных соглашениях».

Как выяснилось, проекты постановлений о целесообразности заключения дополнительных соглашений к концессионному соглашению были предварительно одобрены 15 мая на заседании правительства региона.

Напомним, что основные претензии у областных депутатов заключались в том, что указанные в документе объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) завышены, правительство гарантирует концессионеру доход в случае невыполнения гарантированных поставок мусора, а также предполагаемый рост тарифов на утилизацию коммунальных отходов.

Одно из основных направлений изменений — объем гарантированных поставок мусора. Изначально в концессии указывалась величина в 800 тыс. тонн. «Этот объем может быть уменьшен на 9%, то есть на 72 тыс. тонн», — рассказал Сергей Семка. Таким образом, минимальный гарантированный ежегодный объем поставок мусора на проектирующиеся предприятия определен в размере 728 тыс. тонн. «Поэтому даже самые пессимистичные прогнозы об объемах производимого мусора позволяют нам гарантированно обеспечить указанный объем, собранный с Новосибирской агломерации, на эти два мусоросортировочных комплекса», — заверил вице-губернатор. В свою очередь задел в 9% позволяет в случае снижения поставок мусора у региона избежать обязательств по выплате субсидий.

Также исключается из соглашения обязательство, взятое на себя министерством ЖКХ и энергетики, где говорится о возмещении доходов концессионеру в случае изменения федерального законодательства. Помимо этого, исключается из документа и ответственность правительства за третьих лиц, которых концессионер может привлекать для реализации проекта.

«Исключается полностью приложение 10, где говорится об объеме необходимой валовой выручки, и как следствие, пункт о стоимости услуг предприятия, — продолжил перечислять изменения Сергей Семка. — Что касается тарифной составляющей, о ней говорить пока рано, сначала должны быть пройдены финансовый, технологический, экологический аудиты проекта, затем уже можно будет говорить о тарифном регулировании».

Уточнена многозначность толкования некоторых формулировок. «Например, где были указаны «иные» события неблагоприятного характера, а также «иные» акции, затрудняющие реализацию проекта», — уточнил вице-губернатор род поправок.

Помимо исключений, были и нововведения. «Вводятся четкие формулировки расчета субсидий в случае недостижения загрузки предприятий. Если раньше было только сказано, что включает в себя расчет субсидий, но не было приведено никакой формулы, то сейчас эта формула есть», — сообщил Сергей Семка. Также, по его словам, увеличились сроки рассмотрения возможных претензий концессионера к конценденту, касающихся возмещения убытков и т. д. Они выросли как минимум в два раза, с 15 до 30 дней.

Что же касается вопросов по согласованию размещения объектов, то как сообщил Сергей Семка, ответы появятся после окончательной подготовки проекта и прохождения им всех необходимых экспертиз. «Участки обязательно пройдут согласования в установленном порядке, в том числе и с Росавиацией, и с аэропортом Толмачево. Но пока проект не закончен, говорить об этом рано», — отметил он.

«На заседании комитета по строительству и ЖКХ Законодательного собрания я предложил продолжить работу рабочей группы ЗС, но, возможно, несколько в другом формате. Дело в том, что когда эта группа создавалась, не был определен ее регламент, а также сроки окончания деятельности, поэтому было предложено продолжать эту работу на площадках, организованных правительством», — добавил вице-губернатор.

После подписания постановлений правительства о целесообразности заключения дополнительных соглашений эти документы подпишут стороны концессионного соглашения.

Напомним, что концессионное соглашение было заключено в июле 2016 года. Стороны договорились о строительстве двух мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 6,5 млрд руб. Впрочем, как отмечают в самой компании «Экология-Новосибирск», стоимость может и снизиться после проведения всех необходимых экспертиз.

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