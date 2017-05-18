Российско-итальянский семинар традиционно собирает предпринимателей и представителей власти в крупных итальянских городах уже на протяжении 10 лет. В 2016 году I бизнес-семинар прошел в Швейцарии. В этом году было принято решение об организации семинара в России, и первым российским городом, принявшим его, стал Новосибирск. По этому случаю 16 мая в мэрии собрались бизнесмены, представители деловых кругов и должностные лица региона и города обсудить актуальные экономические вопросы, а также перспективные направления взаимодействия предпринимателей России и Италии.

Открыл семинар первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров. Мэрия города в последнее время уделяет много внимания поддержке малого бизнеса и предпринимательства в целом. Вице-мэр выразил надежду на то, что бизнес и инновации в области будут и впредь уверенно развиваться. «Мы рады приветствовать партнеров из Евросоюза. Несмотря на сложные экономические отношения, итальянский капитал в России работает, реализовываются проекты на десятки миллиардов рублей», — сообщил Геннадий Захаров.

В свою очередь председатель совета директоров АО «Банк Интеза», Президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико поблагодарил мэра Анатолия Локтя за содействие в организации мероприятия. «Мы верим в нашу миссию и считаем, что бизнес-семинары должны проходить именно в практическом поле. Наша задача — познакомиться с предпринимателями, провести дискуссии, проанализировать вместе с ними основные проблемы», — отметил Антонио Фаллико. Тема семинара звучит как «Искусство инноваций». Инновационной, по словам спикера, является модель экономического сотрудничества: переход от простого экспорта итальянских товаров к совместному производству. В своем выступлении итальянский профессор не обошел стороной и вопрос санкций. «Россия для нас не просто стратегический рынок, это стратегическая страна. Противопоставлять себя ей — значит нарушать мировой баланс. Только совместными усилиями Азия и Европа смогут преодолеть любые вызовы», — резюмировал Антонио Фаллико.

«Перед введением санкций, по данным итало-российской торговой палаты, за 2013 год Италия занимала второе место среди стран Евросоюза по объему товарооборота с Россией после Германии, — продолжил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. — По прошествии трех лет Италия пострадала в особенности от контрсанкций, нивелировавших все преимущества, которые страна имела в аграрной отрасли и секторе производства текстиля и одежды». Спикер также отметил, что сегодня выгоднее производить в России, нежели экспортировать в нее. Тем не менее предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества России и Италии существуют. Доказательством этому служат статистические данные, предоставленные управляющим Сибирским филиалом АО «Банк Интеза» Вячеславом Чехомовым.

Он отметил, что в декабре 2016 года рост итальянского экспорта в Россию составил 9,2% по сравнению с 2015 годом. На начало 2015 года в России работали 622 компании с итальянским участием, что составляло около 2,1% от общего количества предприятий. Они давали работу более чем 54 тыс. человек. Годовой оборот составлял более 10 млрд евро. В свою очередь в Италии к 2015 году было 103 предприятия с российским участием — около 1% от компаний с иностранным участием. На них были заняты почти 17 тыс. человек. Оборот составил около 6 млрд евро. Сотрудничество с итальянскими партнерами, по словам Вячеслава Чехомова, способствует развитию малого и среднего бизнеса в Сибири. ООО «Специальные технологии» за счет приобретения высокотехнологичного итальянского оборудования вышло на новый уровень развития. Дочерняя компания итальянской Coeclerici Group — АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» экспортирует в Европу 90% добываемого разрезом угля. Итальянская ООО «Арнег» производит холодильное оборудование на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. Кроме того, аэропорт Толмачево сотрудничает с авиакомпанией Cargolux Italia, а компания S7 — с региональными аэропортами Италии.

Заместитель генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития» Вячеслав Радионов напомнил, что одной из приоритетных задач в 2017 году является увеличение объемов привлечения прямых иностранных инвестиций. На 2015 год в числе торговых партнеров нашего региона было более 120 стран. Оборот международной торговли составлял более 3,1 млрд долларов США. Кроме того, спикер обозначил преимущества реализации инвестпроектов на территории нашей области. Первое — размещение Новосибирской области на пересечении транспортных коридоров. Через Новосибирск проходит несколько федеральных автотрасс, ж/д магистралей. Кроме того, у нас функционируют аэропорт Толмачево и крупнейший в Сибири речной порт. Вторым преимуществом является то, что регион выступает центром локализации крупного потребительского рынка, где в радиусе 600 км проживает свыше 12 млн человек. В качестве примеров успешной реализации инвестпроектов на территории нашей области спикер назвал завод Mars и Mondelēz International (США), Henkel Bautechnik и «ЭкоНива-АПК Холдинг» (ФРГ), Domina Hotel Group и ООО «Арнег» (Италия).

Представитель последней из перечисленных компаний — директор по производству ООО «Арнег» Роберто Факко поблагодарил новосибирские органы власти за всеобъемлющую поддержку, оказанную в процессе строительства и развития предприятия. По словам итальянского бизнесмена, решение создать в Новосибирске производственную площадку было принято после появления устойчивого спроса на холодильное оборудование в Сибирском регионе. «В 2015 году на территории ПЛП мы произвели 1500 единиц прилавков. В этом году планируем выпустить около 5000 единиц. Таким образом, за три года нам удалось почти в три раза увеличить производство», — отметил Роберто Факко.

«Семинар показал, насколько высок интерес новосибирского предпринимательского сообщества к сотрудничеству с итальянской стороной в пищевой, перерабатывающей и легкой промышленностях, — подытожил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Есть хорошие примеры взаимодействия новосибирских компаний с Италией, в частности, «Обувь России», «Синар», «Саломея», BIZZARRO и многие другие».

Антонио Фаллико в свою очередь предлагает не останавливаться на достигнутом и проводить подобные семинары в дальнейшем. Спикер призвал рассматривать итальянскую сторону прежде всего как партнеров и напомнил, что в Новосибирске работает филиал, в который со своими инициативами могут обращаться местные бизнесмены. «Нужно налаживать сотрудничество между нашими предпринимателями в области моды и пищевой промышленности. Мы готовы оказать поддержку, например, в закупке оборудования, создании совместных предприятий», — подчеркнул Антонио Фаллико.

Обе стороны выразили уверенность в том, что бизнес преодолеет все санкции. Мэрия Новосибирска, по словам Александра Люлько, продолжит свою деятельность в развитии международных отношений и бизнеса в частности. «Санкции и контрсанкции, конечно, оказали негативное влияние на экономику. Товарооборот между Россией и Италией за последние годы сократился в 2,5 раза. Но это не значит, что нужно опустить руки или бить тревогу, — заметил Антонио Фаллико. — Убежден, что если каждый из нас будет делать максимум на своем уровне, мы улучшим не только самих себя, но и общую атмосферу».

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.