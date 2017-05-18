В концессионное соглашение на строительство мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области будут внесены изменения. Они основаны на выводах и предложениях рабочей группы депутатов комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания региона. Работа над изменением заключенного концессионного соглашения будет продолжена.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 17 мая рабочая группа, анализирующая концессионное соглашение, которое заключило правительство Новосибирской области с компанией «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных заводов (МСЗ), представила итоговое заключение. Месяц назад руководитель группы, заместитель председателя строительного комитета Вадим Агеенко уже выступал с предварительными результатами. В принципе, итоговая экспертиза практически ничем не отличалась от предварительных. Претензии остались те же: гарантированный объем отходов и доход концессионера, величина тарифов на утилизацию коммунальных отходов для населения.

С учетом роста тарифов для населения вывоз ТКО может обойтись в 6-8 руб. с кв. м

Члены рабочей группы пришли к выводу, что объемы предполагаемой загрузки комплексов — 800 тыс. тонн — завышены. Например, по подсчетам депутатов, в 2020 году этот объем завышен на 200 тыс. тонн. По мнению Вадима Агеенко, дополнительные трудности с запланированной загрузкой возникнут при внедрении новой схемы работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по новому федеральному законодательству, а также в связи с развитием системы раздельного сбора мусора, что приведет к сокращению объемов мусора, поступающего на полигоны. При этом от объема ТКО напрямую зависит гарантированный доход концессионера. В случае недополучения им необходимых объемов дохода, согласно подписанному соглашению, компенсацию должен платить региональный бюджет.

Также глава рабочей группы обратил внимание и на еще одно важное обстоятельство, которое волнует депутатов и потребителей, — это тарифы. «Экология-Новосибирск» планирует работать по следующим расценкам: 354 руб. за куб. м — сортировка и 101 руб. за куб. м — захоронение мусора.

Сегодня жителям Новосибирска вывоз и утилизация отходов обходятся в 2,5–3 руб. с кв. м жилой площади, этот платеж включен в содержание жилья. При выделении этой графы в отдельную коммунальную услугу, с учетом роста тарифов на сортировку и захоронение мусора, а также оплаты услуг регионального оператора, для населения вывоз ТКО может обойтись в 6–8 руб. с кв. м.

Настораживают парламентария и наличие порядка трех десятков особых обстоятельств, последствия наступления которых дают право концессионеру на получение возмещения убытков или потерь, включая дополнительные расходы или недополученные доходы, за счет средств областного бюджета. Вадим Агеенко обратил внимание депутатов и правительства на то, что места предположительного расположения двух сортировочных комплексов и полигонов не только вызывают протест со стороны жителей и экологов, но и размещаются в нарушение требований обеспечения безопасности полетов в селе Раздольное и сохранности зарезервированного подземного водного объекта — источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации в Верх-Туле.

Присутствовавший на заседании заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что на заседании правительства 15 мая обсуждалась перспектива внесения изменений в концессионное соглашение. В частности, были рассмотрены два дополнительных соглашения, составленные с учетом замечаний депутатов, прокуратуры и «Общероссийского народного фронта». Он пояснил, что в допсоглашениях объем обязательной загрузки мусороперерабатывающих заводов снижается на 9%, с 800 до 728 тыс. тонн мусора в год, также исключается ряд пунктов из списка «особых обстоятельств», за невыполнение которых областной бюджет был обязан платить концессионеру, а тариф будет утверждаться только после появления проектов заводов, прохождения всех необходимых экспертиз.

Сергей Семка также предложил создать на площадке правительства рабочую группу с участием депутатов Законодательного собрания и общественности по дальнейшему обсуждению параметров концессии. Напомним, на последнем заседании областного правительства также приняты корректировки в два постановления правительства Новосибирской области, согласно которым все проекты концессионных соглашений, готовящихся в Новосибирской области, будут предварительно обсуждаться в рамках рабочих групп с участием депутатов регионального парламента.

«Существенным условием утверждения постановления правительства о допсоглашениях является то, что оно должно быть согласовано с профильным комитетом и рабочей группой, которая занималась этим вопросом», — заметил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

«По результатам и выводам рабочей группы определены все точки, которые необходимо либо еще доработать, либо переработать, либо изменить. Таких замечаний много, но прежде всего это касается объемов мусора, который должен перерабатывать завод, и тарифной составляющей, и вопроса расположения полигонов, и цены оборудования, которое будет использоваться при сортировке, — прокомментировал заключение рабочей группы председатель комитета Евгений Покровский. — Необходимо продолжить совместную работу, уже точечно прорабатывая все узкие места соглашения с участием членов правительства, депутатов ЗС, членов общественных организаций. Думаю, эта работа будет сделана оперативно, потому что уже необходимо вступать в стадию осуществления проекта, ведь федеральный закон предусматривает, что мы эту программу должны запустить уже со следующего года. Поэтому мы здесь должны подойти к вопросу серьезно, и чем быстрее, тем лучше».

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