Станут ли зоны опережающего развития основой для новосибирской агломерации

Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России: стратегическое планирование и пространственное развитие» прошла в Новосибирской области. В работе форума приняли участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, члены регионального правительства, представители федеральных министерств и ведомств, Госдумы РФ, экспертного и бизнес-сообщества. Это уже четвертый подобный форум, который ежегодно проводится на площадках международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр». И если предыдущая конференция была обозначена как «Проекты и эффекты», то нынешний форум оказался нацелен на более глобальную сферу: «Стратегическое планирование и пространственное развитие».

В отличие от зарубежных стран, где развитию агломераций давно уделяется достаточно пристальное внимание, в России само понятие агломерации зазвучало лишь несколько лет назад. И, несмотря на то что до сих пор официальной статистической информации по агломерациям России не ведется, уже сегодня можно выделить 11 крупнейших моноцентрических агломераций, концентрирующихся вокруг городов с населением свыше миллиона человек. Одна из крупнейших среди них — Новосибирская агломерация, обладающая, по мнению экспертов, мощным экономическим и научным потенциалом благодаря развитой транспортно-логистической инфраструктуре, научному и промышленному потенциалу.

В первый день работы конференции в рамках пленарного заседания «Роль агломераций в Стратегии пространственного развития Российской Федерации» с докладом «Стратегическое планирование как основа пространственного развития Новосибирской области» выступил губернатор Владимир Городецкий. Глава региона напомнил, что нынешняя, IV конференция проходит в новых для себя условиях. В 2016 году Минэкономразвития России представило проект стратегии пространственного развития РФ, предусматривающий создание макрорегионов. Задача проекта — устранение экономического и демографического дисбаланса в развитии.

Именно в этом контексте следует рассматривать роль агломераций, поскольку, согласно концепции новой стратегии, одним из ключевых направлений формирования этой модели станет содействие развитию городских агломераций как центров ускоренного экономического роста, концентрирующих современные ресурсы развития.

Кроме того, глава региона отметил, что Новосибирская агломерация — это совместный проект областного правительства и муниципалитетов. И хотя ведущую роль играет правительство Новосибирской области, муниципальные образования выступают в качестве полноправных партнеров. «Это важнейший принцип, который мы закладываем в процесс создания агломерации», — подчеркнул Владимир Городецкий.

Второй день конференции был посвящен обсуждению инструментов развития Новосибирской агломерации. Так, по мнению федеральных экспертов, наиболее эффективными из них являются формирование транспортного каркаса Новосибирской агломерации, реализация в регионе приоритетных проектов в дорожно-транспортной сфере, а также инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Для Новосибирска одним из шагов по развитию агломерации должна стать программа развития дорожно-транспортной инфраструктуры. А ключевыми опорными точками в упомянутом транспортном каркасе специалистам видится создание сети транспортно-пересадочных узлов. Еще одним инструментом развития агломерации правительство Новосибирской области называет реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог к 2025 году должна составить 577,7 км», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Обсуждались в контексте стратегии развития агломерации и так называемые зоны опережающего развития. Это и мультимодальный транспортный хаб «Аэросити» на базе международного аэропорта Толмачево, и «Сибирский Наукополис» — проект, являющийся своеобразным ядром научно-производственного кластера информационных и биофармацевтических технологий и высокотехнологичной медицины, вошедший в число 11 приоритетных проектов Минэкономразвития России. Именно в них, по словам губернатора Владимира Городецкого, видится залог успешного развития всей Новосибирской агломерации.

Сегодня Новосибирская агломерация — самая крупная за Уралом. А если взглянуть шире, то по своей экономической роли она, по сути, является центром Южно-Сибирского региона, объединяющего Кузбасскую, Барнаульскую и Томскую агломерации, создавая уже предпосылки для конурбационного развития. И сегодня Новосибирская агломерация достигла той стадии развития, когда необходимо определить наиболее успешные направления и на основе этого выстроить дальнейшую стратегию. Словом, перейти от стихийного развития к управляемому процессу.

«Уже более четырех лет Новосибирская область выступает как активный партнер в разработке Стратегии пространственного развития Российской Федерации, — отметила директор департамента стратегического и территориального планирования Минэконразвития России Елена Чугуевская. — В Новосибирской области находится одна из крупнейших городских агломераций России, она входит в число 17 регионов, в которых определены пилотные проекты по развитию агломераций».

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