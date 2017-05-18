Муниципальная аптечная сеть включена в прогнозный план приватизации

Члены комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска одобрили идею акционирования муниципальной аптечной сети.

18 мая прошла комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета. Одним из вопросов повестки стала перспектива превращения МУП «Новосибирская аптечная сеть» в акционерное общество. Большинством голосов члены комиссии одобрили это предложение.

Напомним, что в середине апреля на комиссию по муниципальной особенности уже выносился вопрос о приватизации аптечной сети. Тогда с перевесом в два голоса решение не прошло. На этот раз «за» были девять депутатов, один «против», двое воздержались

Окончательное решение о приватизации муниципальных аптек будет рассмотрено на сессии совета депутатов Новосибирска, которая состоится на следующей неделе, 24 мая. Однако, вопрос может быть снят в повестки, если до этого времени Государственная дума рассмотрит поправки, позволяющие муниципальным аптекам работать по старой системе закупок. Напомним, что с 1 января они обязаны перейти на новые правила, участвовать в открытом аукционе и «удерживать» цену на протяжении 45 дней. Этот закон мешает новосибирской аптечной сети регулярно пополнять запасы медикаментов. В апреле Госдума в первом чтении уже приняла проект закона о возврате аптек к деятельности по 44 ФЗ.

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