В Новосибирске стартуют дни предпринимательства

Наиболее активная часть бизнес-сообщества Новосибирска готовится принять участие в ежегодном форуме «Дни предпринимательства» — Business Days 2017, который пройдет с 18 мая по 2 июня. Его организатором выступают комитет поддержки малого и среднего бизнеса мэрии города Новосибирска и общественное объединение «Опора России». В рамках мероприятия пройдут как уже традиционные встречи и дискуссионные площадки, так и состоятся новые проекты, появлению которых активно способствовали сами предприниматели Новосибирска.

В Новосибирске уже в третий раз пройдут «Дни предпринимательства». Это форум, уже традиционно собирающий на своих площадках сотни молодых и зрелых предпринимателей. Всего три года назад он начинался как «День предпринимателя». Благодаря большому интересу и активному участию предпринимательской общественности форум разрастался — в нынешнем году он продлится уже две недели. И будет проходить на площадках мэрии, новосибирских вузов и, конечно, в конференц-залах бизнес-инкубаторов.

На этой раз организаторы подготовили еще более обширную и интересную программу. В рамках форума начинающих и уже опытных бизнесменов ждет целый ряд актуальнейших тематических встреч и проектов. Организаторами форума традиционно выступают комитет поддержки малого и среднего бизнеса мэрии города Новосибирска и общественное объединение «Опора России».

Уникальность и одновременно актуальность мероприятий в рамках «Дней предпринимателя» в том, что практически все заявленные темы так или иначе инициированы самим предпринимательским сообществом. Так, например, дебютирующий на нынешнем форуме проект «Женщина в бизнесе» пройдет по инициативе самих новосибирских бизнесвумен.

«Это образовательный проект, в который приглашаются для участия женщины-предприниматели. Планируется, что в ходе этих тренингов будут транслироваться не только какие-то профессиональные навыки, но и навыки личностного роста и т. д. С идеей этого проекта в рамках форума выступила инициативная группа новосибирских женщин-предпринимателей, — пояснил председатель комитета поддержки развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Останин. — Более того, у нас вся неделя предпринимательства формируется исходя из инициатив и, что немаловажно, потребностей предпринимателей».

Стоит отметить, что комитет поддержки развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска уже не первый год прикладывает значительные усилия для формирования эффективного взаимодействия предпринимателей с сетевым ритейлом. Еще один заметный шаг в этом направлении — появление маркировок «Сделано в Новосибирске». Их уже можно встретить на ценниках в различных ритейл-сетях Новосибирска, и они все шире используются в супермаркетах и гипермаркетах как еще один шаг к поддержке местного производителя.

«Есть различного рода проекты, например, «Петербургская марка», «Новосибирская марка», — вот это конкурсные мероприятия, — подчеркивает Максим Останин. — Для нас же главное не показать, что какой-то продукт лучше другого, а именно призвать людей поддерживать нашего местного производителя. Ключевой посыл и точки внимания абсолютно разные. И в этом смысле мы никого не копируем, а делаем просто то, что нужно предпринимателям. Мы, можно сказать, принимаем от них наказы и их выполняем».

Конечно, актуальной обещает стать и встреча мэра Новосибирска Анатолия Локтя с предпринимательским сообществом, которая пройдет в формате «без галстука». Планируется семинар на тему внешнеэкономической деятельности, тем более что в последнее время эта тематика становится все более актуальной и востребованной, в аспекте государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий.

«В апреле мы совместно с российским экспортным центром проводили одно интересное мероприятие, касающееся как раз внешнеэкономической деятельности, — отмечает Максим Останин. — Впоследствии у нас появилось желание реализовать образовательный проект, посвященный ВЭД. В рамках форума мы должны подвести некие итоги и понять для себя, насколько сегодня реально начинающему предпринимателю, малому бизнесу выжить во внешнеэкономической деятельности, или это все-таки прерогатива среднего или крупного бизнеса».

2 июня в конференц-зале бизнес-инкубатора МАУ «ГЦРП» откроется информационно-образовательная площадка для действующих и потенциальных социальных предпринимателей «День социального предпринимателя», а в конференц-зале Сбербанка стартует тренинг для представителей отраслевых и территориальных предпринимательских сообществ Новосибирска, целью которого станет обсуждение роли объединений предпринимателей в развитии территории и личном достижении результата, а также изучении и внедрении новой технологии, которая позволяет правильно ставить задачи, цели и обозначать проблемы в больших сообществах. Спикером тренинга заявлен заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка России Антон Каменев.

Благодаря «Дням предпринимательства» бизнесмены смогут встретиться с представителями структурных подразделений мэрии, а именно: с первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым, начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Алексеем Кондратьевым, начальником департамента земельных и имущественных отношений Георгием Жигульским, начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александром Люлько. И конечно же, форум обещает быть полезным для установления новых бизнес-контактов, или, как принято говорить, продуктивного нетворкинга.

«Показателем успеха «Дней предпринимательства» можно считать все большее количество вовлеченных предпринимателей. В том числе и тех, кто раньше не участвовал в наших мероприятиях, — говорит Максим Останин. — Если народ интересуется, если приходит на эти события, значит, эти темы нужно продолжать. Ну и мы понимаем, что форум растет, и скоро это, вероятнее всего, будет уже «Месяц предпринимательства», когда на протяжении месяца мы будем концентрировать большое количество возможностей для бизнеса. Ощущения от этого форума всегда самые положительные».

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