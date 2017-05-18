В Новосибирской области бывший поставщик услуг ЖКХ Минобороны задолжал работникам почти 34,5 млн рублей

Выявление многомиллионной задолженности произошло в ходе внеплановой проверки, организованной госинспекцией труда в Новосибирской области.

Государственная инспекция труда в Новосибирской области сообщила о многомиллионной задолженности перед уволенными работниками в ОП «Новосибирское» АО ГУ ЖКХ. Напомним, что ранее компания была поставщиком коммунальных услуг для Минобороны, однако, как заявлено на сайте поставщика, с 31 марта 2017 года обслуживание коммунальных объектов Минобороны России прекращено. Сейчас для этих целей создано «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ.

В госинспекции труда уточнили, что задолженность перед 2180 работниками составила 34,43 млн рублей как заработной платы, так и средств, которые работодатель обязан выплатить работнику при увольнении. Речь идет о сумме за один месяц перед уволенными сотрудниками после закрытия компании. В инспекции добавили, что подобное уже и ранее отмечалось за работодателем.

«Работодателю выдано предписание с требованием ликвидировать задолженность по заработной плате. За допущенные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — отчиталось по проведенной проверке ведомство.

Дозвониться до АО «ГУ ЖКХ» корреспонденту «КС» не удалось, так как телефон, указанный в контактах, не отвечал.

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