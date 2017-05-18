В Новосибирском метрополитене появилась экспозиция, посвященная юбилею СО РАН

С 18 по 20 мая в областной столице пройдут праздничные мероприятия по поводу 60-летия Сибирского отделения РАН. В четверг 18 мая уже состоялось открытие вагона-музея в новосибирском метро с информацией о достижениях СО РАН.

Экспозиция «60 лет открытий и изобретений», посвященная юбилею СО РАН была представлена сегодня, 18 мая, на станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена. Презентацию выставки открыл руководитель проекта, академик Михаил Эпов, который рассказал присутствующим об истории становления Новосибирска как «города науки».

Экскурсию на открытии проводила директор Музея Новосибирска Елена Щукина. Она отметила, что теперь пассажиры метро благодаря вагону-музею смогут узнать о самых известных открытиях новосибирских ученых и познакомиться с редкими кадрами из истории сибирской науки.

Сибирское отделение было образовано в 1957 году по инициативе академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Соболева и Сергея Христиановича. Новосибирский Академгородок стал первым объектом СО РАН. В год основания Сибирского отделения в Новосибирске были созданы Институт гидродинамики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт экономики и организации промышленного производства, Институт цитологии и генетики.

«Институт автоматики и электрометрии разработал для Новосибирского метрополитена автоматизированную систему диспетчерского управления движением поездов. А полная модернизация всех станций Новосибирского метрополитена была завершена в 2012 году при непосредственном участии коллектива лаборатории нечётких технологий ИАиЭ СО РАН», — рассказали в новосибирской подземке.

Сегодня также Сибирское отделение с юбилеем поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, назвавший отделение «уникальным преимуществом города». Добавим, что завтра в театре оперы и балета состоится торжественное собрание, посвященное 60-летию СО РАН.

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