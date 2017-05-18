В Новосибирске растет доля выставленных на продажу объектов коммерческой недвижимости

Количество продаваемых коммерческих зданий выросло почти в полтора раза. К такому выводу пришли аналитики портала N1.RU.

Проанализировав более 200 предложений, специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU пришли к выводу, что в сегменте коммерческой недвижимости наблюдается рост предложений. За последний год в Новосибирске выставленных на продажу бизнес-центров, гостиниц, автосалонов и просто универсальных помещений стало почти в полтора раза больше. Если говорить о средней площади объектов, то подсчеты показали, что площадь зданий варьируется в районе 1673 кв метров. Самый крупный объект выборки – здание автосалона на ул. Богдана Хмельницкого, площадь которого 10,8 тыс кв метров. Самыми небольшими объектами выступают различные павильоны, где площадь колеблется от 50 до 100 кв метров. Последние являются и самыми дешевыми продаваемыми объектами – до 1 млн рублей. Что касается самого дорогого здания, то специалисты назвали цену в 710 млн рублей.

Руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва пояснила «КС», что самое старое объявление о продаже отдельно стоящего здания в базе портала находится уже шесть лет – с 2011 года. Но в среднем коммерческие объекты лежат в базе примерно 1-2 года. Однако, уточняет Анастасия Гринёва, если объявление уходит с портала, это еще не означает, что объект продан.

Увеличение предложения связано со стагнацией на рынке коммерческой недвижимости областного центра, когда владельцы дорогих объектов достаточно долго ищут покупателей. Отметим, что подобная ситуация наблюдается во всей строительной отрасли: прошедший строительный год запомнился снижением объемов ввода жилья в Новосибирской области, но еще больше — падением спроса на него и очередными законодательными инициативами, усложняющими деятельность участников рынка. В I квартале этого года введение нового жилья в области снизилось почти на 21%.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.