Совещание в Бурятии с полпредом президента сорвалось: Сергей Меняйло срочно выехал в Забайкальский край, сообщила пресс-служба полпреда. Уточняется, что это связано с забастовкой шахтеров.

Полпред Сергей Меняйло сегодня находился с рабочей поездкой в республике Бурятия, где посетил село Черёмушки, пострадавшее от пожаров. Кроме того, сегодня Меняйло должен был провести в Улан-Удэ совещание по вопросу развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Однако сообщается, что полпред был вынужден экстренно выехать из Улан-Удэ в Тунгокоченский район Забайкальского края, где на шахте Юго-Западная ООО «Дарасунский рудник» произошла забастовка горняков. По предварительным данным, в среду 17 мая покидать шахту отказались 81 работник предприятия в связи с невыплатой зарплаты за апрель этого года. На сегодня шахту покинуло три человека. По информации краевых властей, в шахту организована подача воздуха и пищи.

Сергей Меняйло также поручил выехать на территорию предприятия прокурору Забайкальского края Василию Войкину. Кроме того, для решения конфликта к работникам отправилась губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Тем временем в краевом управлении СК РФ началась проверка информации о невыплате зарплаты. Руководитель управления Юрий Русанов поручил следователям выехать на указанное предприятие и на месте выяснить причины и обстоятельства инцидента.

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