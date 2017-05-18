«Дочке» ПАО «Россети» избрали нового генерального директора

У дочернего предприятия «Россетей» ПАО «МРСК Сибири» появился новый генеральный директор. Им стал Виталий Иванов, который до этого на протяжении полугода занимал должность и.о. генерального директора компании.

Избрание генерального директора ПАО «МРСК Сибири» состоялось 16 мая во время заседания Совета директоров распределительной компании. В пресс-службе МРСК Сибири уточнили, что совет единогласно проголосовал за кандидатуру Виталия Иванова, который с ноября 2016 года находился на посту исполняющего обязанности генерального директора. Отметим, что Иванов одновременно с новой должностью сохранит за собой пост заместителя генерального директора ПАО «Россети», «дочкой» которого является МРСК Сибири.

Ранее, с 2006-го по 2010 год, Виталий Иванов был главным инженером и заместителем генерального директора по техническим вопросам МРСК Сибири, а затем в той же должности перешел в МРСК Юга и работал там с 2010-го по 2013 год. В 2013 году был назначен заместителем генерального директора «Россетей».

До Иванова руководил электросетевой компанией с 2011 года Константин Петухов.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.