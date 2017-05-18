Бывшего руководителя «Теплосетей» города в НСО обвиняют в сокрытии денежных средств от налоговой

В отношении экс-директора МУП «Теплосети» города Купино в Новосибирской области возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ региона. Его обвиняют в сокрытии почти 3,5 млн рублей.

В Купино Новосибирской области бывшего директора муниципального предприятия «Теплосети» обвиняют в сокрытии от взыскания недоимки по налогам денежных средств. В следственном управлении уточнили, что речь идет о сумме размером в 3,48 млн рублей. Всего же у организации имелась задолженность с января по ноябрь 2016 года на сумму более 4 млн рублей.

«С целью взыскания недоимки по уплате обязательных платежей налоговым органом в финансово-кредитные учреждения, в которых открыты расчётные счета предприятия, были направлены инкассовые поручения о списании со счетов денежных средств и их перечислении в бюджетную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении управления.

Однако подозреваемый все это время уклонялся от погашения задолженности, используя для сокрытия денежных средств расчетные счета другого муниципального предприятия, в котором он также был директором. Именно таким способом и была сокрыта сумма в 3,48 млн рублей.

В настоящее время расследование дела до сих пор продолжается.

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