В Куйбышевском районе Новосибирской области — новый глава

Куйбышевскую администрацию возглавил заместитель главы района Олег Караваев.

17 мая депутаты Куйбышевского райсовета проголосовали за нового руководителя района. 30 из 32 голосов достались заместителю главы Куйбышевской администрации Олегу Караваеву.

Перед этим его кандидатуру и кандидатуру заместителя главы Барабинского района Алексея Пильникова одобрила специальная конкурсная комиссия по отбору потенциальных претендентов. Напомним, что прямые выборы глав районов и муниципальных образований (кроме Новосибирска и Кольцово) были отменены в апреле 2015 года. Председателем конкурсной комиссии в Куйбышевском районе был министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

В конкурсе за место ушедшего в отставку подследственного Виктора Функа участвовали еще три человека, которые не набрали достаточно очков, чтобы дойти до последнего тура — голосования районного совета депутатов.

Олегу Караваеву 52 года. С 17 марта 2005 года по 17 мая 2017 года был заместителем главы администрации – управляющим делами администрации Куйбышевского района.

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