Губернатор НСО и мэр Новосибирска представят проект ледовой арены на конгрессе ИИХФ

19 мая в Кельне (Германия) пройдет конгресс Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), где делегация из Новосибирска представит проект ледовой арены.



В состав делегации вошли губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (информацию об этом «КС» подтвердили в пресс-службе мэрии). Возглавит группу вратарь хоккейной сборной СССР Владислав Третьяк. Также в нее войдут председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив и директор департамента по спорту правительства региона Сергей Ахапов.

Это будет второй этап презентации заявки на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске (первый состоялся в феврале 2017 года во Франции).

Напомним, что Новосибирск является одним из претендентов на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Создание новой ледовой арены приурочено именно к этому событию. Меморандум о ее строительстве был подписан 2 февраля: разработчик проекта – ООО «Парк чемпионов» и власти города и области договорились о сотрудничестве. А в апреле была создана рабочая группа, которая должна будет контролировать процесс возведения объекта.

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