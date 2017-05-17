Новосибирское УФАС обвинило «Катод» в нарушении законодательства при выполнении гособоронзаказа, однако в компании не согласны с таким решением и собираются оспорить его в суде.

В АО «Катод» рассказали, что намерены обжаловать решение УФАС в вышестоящих инстанциях. Так, напомним, 11 мая прошло очередное заседание по делу в отношении завода, длящегося с августа 2016 года. На последнем заседании 11 мая УФАС по Новосибирской области признало производителя приборов ночного видения нарушившим федеральное законодательство при выполнении гособоронзаказа. Как говорится в сообщении ведомства, материалы дела будут переданы для возбуждения административного производства.

«Нарушение выразилось в установлении цены на приборы, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, в нарушение Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного значения, поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержденного Приказом Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200», — следует из решения антимонопольной службы.

Однако предприятие не согласилось с подобным решением и сообщило о намерении обратиться в суд. Представители компании отметили, что завод уже несколько лет обслуживает гособоронзаказ и заинтересован в укреплении и развитии обороноспособности России.

«Компания всегда выполняет ГОЗ без срывов и точно в срок. По итогам 2016 года АО «Катод» не только выполнило ГОЗ в полном объеме, но и увеличило темп выполнения ГОЗ на 15% по отношению к прошлому году», — поясняется в письме компании.

«АО «Катод» не согласно с выводами, сделанными комиссией УФАС. Компания считает решение ведомства необоснованным, поэтому намерена защищать свою деловую репутацию, которая наработана многолетним трудом, во всех вышестоящих инстанциях», — заключается в официальном сообщении «Катода».

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