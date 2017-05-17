Руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов попросил новосибирских депутатов поддержать инициативу, облегчающую процесс изъятия заброшенных сельхозучастков. Законопроект планируется направить в Государственную думу.

На заседании комитета законодательного собрания по бюджету руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов рассказал о трудностях изъятия заброшенных земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность. Вопрос о том, как продвигается этот процесс поднял председатель депутатского объединения Александр Морозов.

Роман Шилохвостов назвал тему чрезвычайно актуальной и указал на сложности, с которыми столкнулись власти при попытках изъять в государственную собственность участки, на которых три года не идут сельхозработы. «Три года могут не проводить никакие работы, а потом землю перепахают и все», — заметил Роман Шилохвостов.

Он рассказал о попытках упростить процедуру изъятия таких участков. Например, упомянул о методике, которая позволяет по пробе почвы установить, что земля не используется. Но по закону это делать запрещено. Шилохвостов обратил внимание еще на один нюанс: после изъятия в течение шести дней ДИЗО обязан поставить участок на кадастровый учет, подготовить к торгам, оценить землю, провести торги. Если они признаны не состоявшимися, необходимо снизить цену и провести торги еще раз. Если они снова признаны не состоявшимися, то участок выкупается за счет средств областного бюджета. «Нонсенс полный. Получается: мы публично установили факт, что земля никому не нужна, но мы должны бюджетные средства потратить на все эти процедуры. А есть недобросовестные пользователи очень грамотные, нам стали поступать письма примерно такого содержания: когда вы у нас выкупите землю, мол мы устали лежать на печи и ждать калачи», — продолжает Роман Шилохвостов.

Он подчеркнул, что его ведомство выступает за подготовку законодательной инициативы, упрощающей процедуру изъятия. «С рабочей группой активно поработаем и подготовим законодательную инициативу, попросим законодательное собрание ее поддержать. Направим в Госдуму и Совет федерации», — резюмировал руководитель ДИЗО.

Напомним, что в конце прошлого года был принят закон, позволяющий через суд изымать у собственников земельные участки, если они используются «с нарушением требований, установленных законодательством РФ, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде». Потерять участок можно, если он не используется для ведения сельского хозяйства или используется с нарушением законодательства РФ более трех лет подряд с момента выявления этого факта «в рамках государственного земельного надзора». Впрочем, можно сохранить участок, если нарушения будут вовремя устранены.

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