Депутаты Совета депутатов города Новосибирска на совещании 15 мая обсудили ситуацию вокруг строительства ледового комплекса в Кировском районе города. Парламентарии считают, что объект городу нужен, но следует внимательно изучить детали и особенности проекта, а также рассмотреть альтернативные площадки под строительство.

На совместном совещании постоянной комиссии по градостроительству и постоянной комиссии по муниципальной собственности парламентарии обсудили вопросы, связанные со строительством ледовой арены в Кировском районе. «Этот проект вызывает массу вопросов, как у нас — депутатов, так и у общественников Новосибирска», — открыл заседание председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев.

Проект членам группы представил заместитель председателя правительства — министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский. Впрочем, прежде чем министр начал выступать, депутат Вячеслав Илюхин эмоционально отреагировал: «По-моему, все вопросы уже задали». Далее он заметил, что решение уже согласовано. В ответ на эту реплику Сергей Боярский предложил парламентарию выступить за него. Вячеслав Илюхин в свою очередь не отказался, но министр все-таки сделал это сам.

Как следовало из его доклада, от Новосибирской области на конгресс в Кельн поедут губернатор Новосибирской области, мэр Новосибирска, председатель Законодательного собрания региона с целью защитить право Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году для чего потребуется строительство современной ледовой арены. «Если этот аргумент не является весомым, то я не знаю, какие еще аргументы можно привести», — развел руками министр. Напомним, члены горсовета сняли с повестки сессии вопрос о перезонировании участка в 40 га в пойме реки Оби в Кировском районе под строительство ледового комплекса в общественно-деловую зону.

Как уточнил председатель комиссии по муниципальной собственности горсовета Сергей Бондаренко, этот вопрос «перевнесут» в повестку. «Это означает, что по срокам мы уходим на сентябрь», — посетовал министр. Сергей Боярский, заметил, что сентябрь — это «критичный срок» с точки зрения взаимоотношений с потенциальным инвестором, а также для реализации самого проекта.

«Сергей Владимирович (Боярский. — «КС») начал свой доклад с определения места проведения чемпионата мира. Я не пойму, почему все привязались к дате проведения чемпионата мира? — задался вопросом депутат Кирилл Покровский. — В случае, допустим, санкций или еще чего-либо, что может воспрепятствовать проведению соревнований в Новосибирске, получается, что мы отойдем от идеи строительства стадиона?».

Также парламентарий отметил, что существующий стадион «Сибирь» регламенту проведения соревнований уже не соответствует: «Не дай бог у него крыша обвалится. Там даже ремонт сложно произвести из-за затрудненного доступа к ней», — высказал он опасение.

В результате Кирилл Покровский предложил не ставить строительство комплекса в зависимость от проведения чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, но при этом заметил, что сам вопрос реализации проекта требует тщательного рассмотрения.

Выступающего поддержал и Дмитрий Дамаев: «Стадион необходим. Но сейчас мы говорим о реализации более масштабного проекта в Кировском районе. Члены рабочей группы предлагали рассмотреть и другие места. Почему именно здесь?». Как заметил председатель комиссии по градостроительству, на текущий момент члены рабочей группы ждут от правительства варианты других площадок под строительство.

Присутствовавшая на заседании участница инициативной группы «За защиту лесов НСО» Наталья Прийдак сделала несколько замечаний в адрес проекта. Прежде всего общественница отметила, что выбранная территория, которой не предложили альтернативу, представляет себя пойменную низменность, соответственно, прибрежную полосу затопляет во время паводков. «Это очень неудобное место для строительства. Помимо растительности, имеются водоемы. Эта территория служит в течение многих лет горожанам рекреационной зоной», — подчеркнула Наталья Прийдак. По ее мнению, создать набережную в этой зоне будет затратно с точки зрения возможности подтоплений участка. Кроме того, сопротивление у участницы инициативной группы вызывает и предстоящая вырубка зеленых насаждений.

Поддержал коллегу и представитель инициативной группы микрорайона Бугринский Антон Нелидов. Он сообщил, что членами объединения на имя мэра Новосибирска и спикера Совета депутатов направлено обращение с целью сохранения зеленых насаждений, которые были посажены «Горзеленхозом» в 80-х годах.

«Такие масштабные проекты должны проходить ряд экспертиз, в том числе и экологическую. Также необходим учет мнения горожан в виде соцопроса или референдума. По поводу освоения территории необходимы отдельные публичные слушания», — убеждена Наталья Прийдак.

Кроме того, общественница знает, что под реализацию проекта рассматривалась площадка за Экспоцентром, что, по ее мнению, является более предпочтительным вариантом, нежели в пойме Оби. Непонятно для общественников развитие ситуации в случае, если вдруг регион не получит федеральных средств на строительство. В каком объеме эти обременения лягут на местные бюджеты, задается вопросом Наталья Прийдак. «Недопустимо отдавать ценную рекреационную территорию под строительство жилья и коммерческих объектов, которые не будут иметь отношения к спорту. Считаю, что следует максимально сохранить зеленые насаждения на территории», — резюмировала она.

После выступления общественников глава комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин уточнил, планируется ли по итогам заседания принятие решения, и если да, то какого. «Сегодня совещание носит чисто информационный характер: не все члены комиссий по градостроительству и муниципальной собственности входят в состав рабочего органа при области и обладают полной информацией, — пояснил Сергей Бондаренко. — Во-вторых, мы пригласили сюда общественников, чтобы они также высказали свое мнение».

В завершение заседания Дмитрий Дамаев добавил, что если у кого-то из членов комиссий появятся какие-либо предложения, то их можно будет направить в одну из перечисленных комиссий: «А мы уже внесем эти предложения в рабочую группу при министерстве».

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