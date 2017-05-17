В Забайкальском крае ожидается штормовой ветер, в Иркутской области — мокрый снег, а в Иркутской области — даже установление снежного покрова. При этом сразу в нескольких регионах СФО предполагаются сильные заморозки.



18 и 19 мая в Забайкальском крае ожидается штормовой ветер с порывами до 30 м/с (об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону). Руководителям организаций рекомендуется защитить витрины и окна, закрепить рекламные щиты и растяжки, очистить крыши и балконы от посторонних предметов. Также МЧС предупреждает жителей края о необходимости ограничить передвижение по улицам.

Стоит отметить, что этот май в Забайкальском крае не балует жителей хорошей погодой. 4 мая сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких населенных пунктах, а 11 мая стал причиной массового отключения электроэнергии.

В Иркутской области в ближайшие сутки ожидается буря с мокрым снегом. Ветер усилится до 25 м/с. Также 18 мая ожидается дождь и мокрый снег. Об этом заявляет пресс-служба Главного управления МЧС по региону. При этом местами в области ожидается даже установление временного снежного покрова. Возможно ухудшение видимости на дорогах.

В Кемеровской области ночью 18 мая могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега, а также отложение снега и усиление ветра до 19-24 м/с, а местами и до 27 м/с. Также в регионе сохраняется температура до -5 С. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Также, согласно информации на сайте «Западно-Сибирского УГМС», в нескольких регионах СФО в ближайшие дни ожидаются заморозки. Так, в Томской области 18 и 19 мая возможно снижение температуры до -6 С. В Алтайскиом крае ночью с 18 на 19 мая сохрнятся заморозки до -5 С. А в Республике Алтай до -4 С.

Напомним, что сегодня мокрый снег прошел в Новосибирске.

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