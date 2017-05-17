НОВАТ ответил Burger King, что «не продастся за котлету»

Новосибирский театр оперы и балета ответил на предложение сети ресторанов быстрого питания Burger King, которая выступила с инициативой разместить рекламный баннер компании на крыше театра. Руководство сообщило, что «не продаст символ родного города за условно съедобную котлету».

«Если конкуренция на рынке быстрого питания настолько обострилась, что компании понадобилась крыша, то вы, обратившись в НОВАТ, сделали неправильный выбор. В Новосибирске люди чтят свою историю и не продают символы родного города за условно съедобную котлету», — говорится в сообщении театра.

Напомним, что Burger King предложил генеральному директору НОВАТа Владимиру Кехману разместить рекламу на куполе театра, тем самым превратив его в огромный воппер за спонсорскую помощь в размере 5 млн рублей. В сообщении Burger King отмечалось, что воппер – самый популярный бургер сети, который готовится с 1954 года.

Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отмечал, что у сети большие планы развития в Новосибирске: «В данной рекламе мы хотим показать воппер — наш бургер, известный во всем мире. Вместе мы могли бы стать Вопперным театром».

Ранее «КС» также сообщал о том, что права на идею создания «Вопперного театра» предъявлял новосибирский студент Артем Старостин, обвинивший Burger King в краже интеллектуальной собственности.

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