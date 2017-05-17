Мэр Красноярска будет в сентябре впервые избран депутатами Горсовета. Наблюдатели считают, что наибольшие шансы имеет нынешний градоначальник Эдхам Акбулатов. Однако его переутверждению могут помешать технические трудности, связанные с ситуацией в муниципальном парламенте.

В сентябре нынешнего года истекают полномочия главы Красноярска Эдхама Акбулатова. Новый мэр впервые будет выбираться не всеобщим голосованием, а депутатами Городского совета из списка, подготовленного конкурсной комиссией. Впрочем, порядок избрания градоначальника все еще окончательно не утвержден. В начале мая комиссия ГС местному самоуправлению отказалась утверждать предложенный регламент из-за выявленных ошибок и отправила его на доработку.

«Депутаты отметили, что представленный проект не содержит норм, устанавливающих порядок определения членов конкурсной комиссии городским советом, оставляет за скобками ситуацию, если ни один из кандидатов на пост главы не наберет нужного количества голосов депутатов, и указали на некоторые другие недочеты документа», — объяснили причину такого решения в пресс-службе муниципального парламента.

Отметим, еще год назад эксперты невысоко оценивали возможность Эдхама Акбулатова избраться на новый срок, предполагая, что краевые власти могут инициировать продвижение иной фигуры, например, Сергея Сокола. Сам нынешний градоначальник до сих пор не сделал заявления о готовности выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В последний раз Акбулатов касался этой темы в конце марта, заявив, что «время для принятия решения еще есть», однако в любом случае он будет «работать в интересах красноярцев». Впрочем, положительно об идее нового мэрского срока для Акбулатова в апреле в рамках Красноярского экономического форума отзывался первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко. По его мнению, «Эдхам Шукриевич (Акбулатов) является абсолютным фаворитом в этой потенциальной гонке по выборам главы города» и «несмотря на все сложности и на разного рода скандалы, которые время от времени сотрясают горсовет, пока что большинство депутатов намерены поддерживать его кандидатуру».

Депутат городского совета Константин Сенченко отмечает, что кандидатура Акбулатова в настоящее время поддерживается большинством депутатов, однако в процесс его утверждения могут вмешаться технические обстоятельства.

«Очевидно, что нынешний градоначальник сейчас является лидером, к его кандидатуре хорошо относится и большая часть депутатского корпуса, и губернатор Виктор Толоконский демонстрирует поддержку. Других кандидатур сейчас просто не заявлено, возможность чьего-то еще выдвижения обсуждается только на уровне кулуарных слухов. Однако в процесс могут вмешаться технические вопросы. Во-первых, у нас до сих пор не утвержден порядок избрания. Во-вторых, из 36 депутатов сейчас заседает 30, потому что довыборы на освободившиеся места так и не были объявлены. Для утверждения мэра требуется 19 голосов, но давайте учитывать, что кто-то может заболеть, а кто-то за оставшееся время лишиться мандата. Так по требованию прокуратуры уже ушел Сергей Суртаев, а ведь этот орган имеет аналогичные претензии еще к ряду парламентариев. Все эти факторы могут создать серьезные проблемы при выборе мэра», — предполагает депутат.

Примеры есть в соседних регионах. Напомним, что недавние выбора мэра Омска были признаны несостоявшимися. Изначально в списке было 23 претендента на пост главы города. Но шести кандидатам было отказано в регистрации по причине отсутствия необходимых документов. Затем снял свою кандидатуру заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков. Потом комиссия по выборам мэра выбрала двоих кандидатов из оставшихся 16. Именно они должны были быть представлены депутатам городского совета для окончательного выбора мэра. Но 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов снял свою кандидатуру. А потом это сделал и последний претендент — предприниматель Андрей Ерошевич. В результате городской совет признал выборы не состоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Впрочем, такая ситуация в большей степени объясняется расколом элит, нежели проблемами в механизме осуществления выборов мэра.

Политолог Сергей Комарицын считает, что Акбулатов имеет наибольшие шансы, однако большую неопределенность могут внести возможные довыборы по шести вакантным местам одномандатников. «Сейчас состав горсовета контролируем, хотя и в нем могут быть свои настроения. Например, депутат Егоров недавно показал силу, фактически сорвав сессию. По разговорам, он имеет амбиции и в отношении кресла градоначальника. Причем комплиментарно к нему относится и фракция Анатолия Быкова, с которой они ранее конфликтовали. Впрочем, договориться с такими депутатами тоже можно. Однако, если довыборы в горсовет в начале сентября все же состоятся, это привнесет большой фактор неожиданности. Акбулатов же сейчас фактически поддержан как основной кандидат от партии власти краевыми властями. Однако вопросы такого выдвижения решаются сейчас кулуарно и в Москве. Теоретически Сергей Чемезов (глава госкорпорации «Ростехнологии» — «КС») может пролоббировать выдвижение Сергея Сокола. Ходили слухи и о возможности кандидатуры бывшего гендиректора КрАЗа Алексея Баранцева. Финансовым группам сам по себе свой мэр в Красноярске не очень нужен, все важные вопросы они уже привыкли решать через Москву. Однако должность градоначальника может рассматриваться ими как стартовая площадка к борьбе за губернаторское кресло», — полагает политолог.

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