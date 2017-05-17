150 га земель сельхозназначения в районе Восточного обхода ушло в частную собственность. Департамент имущественных и земельных отношений Новосибирской области попросил провести по этому факту в Росреестре внутреннюю служебную проверку, результаты которой будут направлены в прокуратуру.

17 мая на заседании комитета заксобрания Новосибирской области по бюджету выступил с отчетом руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов. Он рассказал, что на прошлой неделе был выявлен очередной факт незаконного выделения участка в Барышевском сельсовете. По его словам, земельный участок был отдан в частную собственность и затронул часть Восточного обхода.

«Был сдан в аренду участок 150 га назначением сельхозпроизводство, была сделана скважина, от скважины построен домик 29 квадратов. На этом основании 150 га ушло в частную собственность», — объяснил суть произошедшего Роман Шилохвостов.

Он отметил, что обратился с просьбой к руководству Росреестра Новосибирской области провести на этом основании служебную проверку. С его точки зрения, администратор не имел права пропускать документы, позволяющие приватизировать участок.

«Вчера я узнал о предварительных результатах проверки. В ближайшее время они будут направлены в прокуратуру. Со своей стороны мы считаем правильным передать материалы в прокуратуру и ФСБ для возбуждения уголовного дела по этому факту», — заключил Роман Шилохвостов.

Напомним, в 2015 году заксобрание Новосибирской области приняло закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти области. Тогда новосибирские депутаты обращали внимание на то, что закон призван снять противоречия, возникающие в связи с распоряжением земельными участками. В частности, председатель комиссии законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман говорил о случаях злоупотреблений в предоставлении земель, представляющих наибольшую ценность. Он приводил в пример именно Барышевский сельсовет, когда муниципальное образование выделило участки в створе трассы Восточного обхода.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.