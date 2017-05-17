В Новосибирске 11 мая прошло первое заседание межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Напомним, что целью его создания был заявлен контроль за деятельностью монополистов, а в состав совета помимо чиновников, депутатов, представителей отрасли вошли и оппозиционные деятели.

Первое заседание нового совещательного органа 11 мая провел губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. «Создание межотраслевого совета – это, безусловно, новый механизм общественного контроля в Новосибирской области, который призван повысить доверие между обществом, органами власти и естественными монополиями», – подчеркнул глава области.

В заседании совета приняли участие представители правительства региона, законодательного собрания области, мэрии Новосибирска, общественных организаций, объединяющих предпринимателей, являющихся крупными потребителями товаров и услуг естественных монополий, общественных организаций, занимающийся защитой прав потребителей, представители федеральных парламентских политических партий, депутатского корпуса региона. Всего в состав совета вошли 18 человек. С полным списком совещательного органа можно ознакомиться на сайте регионального правительства.

Владимир Городецкий отметил, что привлечение депутатов, представителей общественности и экспертного сообщества свидетельствует о зрелости гражданского общества в регионе. Губернатор выразил надежду, что участники совета включатся в профессиональную работу по рассмотрению вопросов тарифообразования, а также смогут донести до всех участников процесса свое мнение, которое ляжет в основу взвешенного решения о регулировании тарифов. «Регулирование тарифов естественных монополий как в сфере ЖКХ, транспорта и в ряде других отраслей – это чрезвычайно ответственная работа, требующая согласования позиций как потребителей, так и возможностей ресурсоснабжающих организаций», – подчеркнул губернатор.

В связи с этим глава региона напомнил и о важности поддержания надежности энергосистемы в климатических условиях Сибири. «Тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области самые низкие в Сибирском федеральном округе и почти самые низкие по всей Российской Федерации даже в сравнении с более теплыми европейскими регионами. Тем не менее, правительство перед всеми регионами поставило задачу по снижению аварийности в энергосистеме и уровню энергопотерь», – напомнил Владимир Городецкий.

Участники заседания обсудили основные принципы формирования межотраслевого совета, регламент работы, а также порядок формирования годового плана деятельности, график работы совета во II квартале 2017 года.

С докладом об основных принципах формирования межотраслевого совета выступил сопредседатель общественной палаты Новосибирской области, генеральный директор общественной организации «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП) Юрий Бернадский. «Главная задача межотраслевого совета потребителей – это достижение баланса интересов и взаимодействие с органами власти и естественными монополиями», – подчеркнул генеральный директор МАРП. Также он отметил, что общественная палата выступила инициатором и координатором создания данного совещательного органа. При формировании совета, как сообщил Юрий Бернадский, исходили из принципов, закрепленных в основных стратегических документах, таких как концепция создания и развития механизмов общественного контроля правительства РФ.

Комментируя процедуру выбора кандидатур, гендиректор МАРП подчеркнул, что этот «процесс проходил максимально публично с привлечением всех общественных формирований и СМИ». В частности, он отметил: «Весь состав межотраслевого совета – это эксперты, каждый из которых имеет глубокое понимание, практику и опыт взаимодействия или решения конфликтных вопросов с естественными монополиями».

Руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров представил доклад «О порядке формирования годового плана работы совета, утверждение графика работы Совета на II квартал 2017 года». Как последовало из его выступления, задачей совета является обеспечение публичного технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение эффективности деятельности и устойчивого функционирования естественных монополий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области. «То есть независимую консультацию региональных органов исполнительной власти и субъектов естественных монополий по вопросам повышения эффективности инвестиционной деятельности», – пояснил начальник департамента по тарифам.

«Создание совета – своевременно. Мир меняется, общество меняется. И принимать решения по злободневным проблемам единолично властью становится уже не просто не популярным, но и не правильным. Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» выражает глубокую надежду на то, что еще одна крупная общественная площадка на территории области будет создана не только для того, чтобы просто быть, а действительно начнет своевременно выносить на публичное обсуждение острые темы в сфере ресурсоснабжения региона», – оценил создание нового органа глава региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин.

Инициативой остался доволен и заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ДСО Консалтинг», представитель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов, член Межотраслевого совета Сергей Дьячков. «Конечно, мы довольны тем диалогом, что сегодня начался. На мой взгляд, стороны достаточно открыты. Сегодня было слышно губернатора. Хорошо выступил господин Асмодьяров: детально, конкретно. Все хорошо, посмотрим, что будет дальше. Все зависит от того, как члены совета будут реагировать на то, что происходит, на действия монополий. Я думаю, что в Новосибирской области монополии в ближайшее время будут вести себя гораздо сдержаннее, чем раньше».

Заседания совета планируется проводить ежемесячно, второе заседание межотраслевого совета предположительно пройдет уже в конце мая.

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