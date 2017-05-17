Полпред считает, что при подготовке к отопительному сезону надо решать системные проблемы

На совещании, посвященном итогам отопительного периода 2016-2017 гг. и подготовке к следующему сезону, полпред в СФО Сергей Меняйло отметил, что особое внимание стоит уделить решению системных проблем.



По информации, озвученной на совещании, завершающийся отопительный сезон в субъектах СФО прошёл без значительных сбоев, а аварийные ситуации в основном носили локальный характер и устранялись в короткие сроки. Однако, в некоторых муниципалитетах появлялись серьезные риски в связи с неготовностью коммунальных объектов и отсутствием запаса топлива.

«Прошу всех максимально ответственно отнестись к предзимней подготовке и обеспечить получение паспортов готовности в установленные сроки», – сказал Сергей Меянйло. В настоящее время в регионах округа планы подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов уже должны быть утверждены. «Самое пристальное внимание необходимо уделить объектам, которые сохраняют статус проблемных на протяжении нескольких лет», – цитирует Сергея Меняйло Сибирский ОИЦ.

Также среди проблем, влияющих на качество подготовки к зиме, полпред отметил рост задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса и энергетики. Так, за четыре месяца 2017 года задолженность всех групп потребителей в СФО выросла на 20%, а это 40 млрд руб. Полномочный представитель призвал активизировать работу по ликвидации задолженности.

Ранее «КС» писал, что вопрос задолженности перед предприятиями ЖКХ обсуждался на заседании президиума совета муниципальных образований Новосибирской области. Причем спикер законодательного собрания НСО Андрей Шимкив предложил изменить саму систему теплоснабжения на селе. Также напомним, что на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Новосибирской области направят в два раза меньше средств, чем в прошлом году.

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