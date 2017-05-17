В правительстве РФ рассмотрят план развития Забайкальского края

Проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года внесен в аппарат правительства РФ, сообщает пресс-служба губернатора региона. Он будет рассмотрен в ближайшее время.



Проект был создан по поручению президента РФ. Разработка велась правительством Забайкальского края в сотрудничестве с Минэкономразвития России.

Комплексный план содержит 159 мероприятий. Все они, по мнению разработчиков, имеют принципиальное значение для создания условий социально-экономического развития края.

В числе ключевых мероприятий возможность заключения российско-китайского межправительственного соглашения о создании приграничного пространства совместного взаимовыгодного экономического развития посредством расширения сотрудничества между Забайкальским краем, автономным районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян.

«Безусловным приоритетом по формированию условий для развития промышленности, сельского хозяйства и созданию новых специализаций является газификация края. Кроме этого, в план включен проект освоения Аргунского и Жерлового месторождения урана (строительство рудника № 6 ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» — крупнейшего уранодобывающего предприятия в России)», — сказано в сообщении.

Среди других мероприятий плана реконструкция читинского аэропорта Кадала, строительство и реконструкция автомобильных дорог и реализация ряда крупных инвестиционных проектов (освоение Зашуланского месторождения каменного угля, Удоканского месторождения меди, Чинейского титано-магнетитового месторождения, строительство золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» и другие).

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