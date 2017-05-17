В Новосибирске пошел мокрый снег

С самого утра 17 мая в Новосибирске идет мокрый снег, который тает на дорогах, однако остается лежать на ветках деревьев и траве.



Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в этот день в Новосибирской области наблюдаются заморозки от 0 до -6 С. В городе Новосибирске еще две ночи ожидается пониженная температура: до -2 С.

«17 мая во второй половине дня ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, отложение мокрого снега, к вечеру прекращение осадков. Ветер северный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

Согласно прогнозу на 18 и 19 мая, осадков больше не ожидается. А температура постепенно поднимется до +15 С.

О каких-либо чрезвычайных происшествиях, связанных со снегопадом, сообщений не было. Автомобильные аварии, зафиксированные сегодня в городе, были вызваны другими причинами.

Стоит отметить, что для жителей Новосибирска ситуация усугубляется тем, что во многих домах как раз произошло плановое отключение горячей воды.

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