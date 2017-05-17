Госдолг Новосибирской области сократился больше чем на 3 млрд руб

Динамика поступления доходов в бюджет Новосибирской области, которая сложилась в I квартале 2017 года, позволила сократить внутренний госдолг на 3,4 млрд руб. Этого удалось достичь без сокращения финансирования расходов, сообщает пресс-служба правительства региона.



Как рассказал губернатор Владимир Городецкий на встрече со СМИ, изменения в структуре государственного долга в сторону снижения доли коммерческих заимствований были обусловлены увеличением доли бюджетных кредитов. Благодаря этому произошло снижение расходов на обслуживание госдолга на 130 млн руб.

В целом же исполнение областного бюджета сейчас характеризуется положительной динамикой по собственным доходам. Так, доходы НСО в первом квартале исполнены в сумме 28 млрд 256 млн руб, а расходы — 23 млрд 137 млн руб, при этом профицит составил 5 млрд 119 млн руб.

Кроме того, отмечается рост налога на прибыль организаций. По итогам I квартала он находится на уровне 150,4% к аналогичному периоду прошлого года (3,402 млрд руб). А поступления НДФЛ в консолидированный бюджет показали рост на 7,6%

«Темп роста поступлений акцизов по подакцизным товарам в I квартале 2017 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 112%. Однако в разрезе источников формирования поступлений произошло снижение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 17%. По налогу на имущество организаций и налогам на совокупный доход наблюдается стабильное поступление с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 8% (178 млн. рублей) и 12% (169 млн. рублей) соответственно. Это обусловлено увеличением платежей по итогам 2016 года», — также говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Замечен и рост недоимки в консолидированный бюджет области на 28,5% или на 1,6 млрд руб. «Это резерв пополнения доходной части бюджета: средства могли пойти на финансирование программ развития. Поэтому сегодня работа по анализу структуры недоимки и по ее уменьшению приобретает стратегический характер», — отметил Владимир Городецкий. Еще он добавил, что уже можно спрогнозировать — бюджетные обязательства на 2017 год будут выполнены. «Главные распорядители бюджетных средств могут в полной мере рассчитывать на заложенное в бюджет финансирование при качественном выполнении всех расходных полномочий», — подытожил глава региона.

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