МТС и ЕВРАЗ заключили соглашение о сотрудничестве для развития социокультурной сферы Кузбасса

ПАО «МТС» и ЕВРАЗ подписали в Междуреченске соглашение о сотрудничестве для развития социокультурной сферы Кемеровской области и Новокузнецкой агломерации, сообщает пресс-служба телекоммуникационного оператора.

Соглашение между МТС и ЕВРАЗ предусматривает реализацию в 2017 году масштабной комплексной социальной программы для широкого круга жителей Междуреченска, в том числе на территориях расположения предприятий Распадской угольной компании, на базе возможностей всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М», направленного на развитие детского творчества.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая телекоммуникационной компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Поколение М», онлайн аудитория которого сегодня превышает 11 млн человек из более чем 80 регионов России, объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

Компания МТС реализует социальный проект «Поколение М», направленный на развитие детского творчества. На интернет-портале и в группах в социальных сетях дети из любого региона страны могут проявить себя в различных направлениях творчества с помощью онлайн-уроков от ведущих российских мэтров искусства и участия в онлайн творческих конкурсах с уникальными призами и возможностями: стажировки в ведущих творческих коллективах страны, поступления в творческие ВУЗы, выход на крупнейшие концертные площадки страны и т.п.

«Сегодня «Поколение М» выросло в большое национальное движение, объединяющее сотни тысяч детей по всей стране и около ста известнейших деятелей искусства и творческих коллективов, выступающих в качестве менторов и педагогов», — отметили в МТС.

Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом Кемеровская область станет первым регионом, где объединение возможностей проекта МТС «Поколение М» и локальной экспертизы ЕВРАЗа придаст новый стимул развитию социокультурной сферы всего региона. В частности, Междуреченск сможет принять яркие культурные события в сфере фотоискусства, эстрады и кино, значимые в масштабе всей области, в том числе с участием столичных знаменитостей. Так, например, в рамках сотрудничества в течение лета 2017 года в Междуреченске стартует образовательный фотопроект с участием ведущих российских фоторепортеров, победителей международной премии World Press Photo, которые не только представят в городе авторскую выставку, но и проведут для жителей города обучающие курсы фотомастерства, результатом работы которых станет создание и открытие в городе «народной» фотовыставки как новой городской достопримечательности. Также, МТС и ЕВРАЗ планируют сотрудничество по организации специальных мероприятий для детей и подростков региона в ходе празднования Дня Шахтера.

«Вся жизнь города Междуреченска — вокруг Распадской угольной шахты, поэтому мы в ЕВРАЗе видим своей важной социальной миссией поддержку междуреченских семей, в том числе и в форме предоставления возможностей для развития и обучения детям и подросткам. Благодаря соглашению, которое мы сегодня инициировали с лидером телекоммуникационной отрасли страны, компанией МТС, социальные программы ЕВРАЗа для жителей Междуреченска выйдут на новый уровень. В итоге, все без исключения жители города получат уникальные возможности для своего личностного роста и развития, для образования своих детей, с привлечением лучших отечественных специалистов, знаменитых деятелей искусства и педагогов. И я уверен, что вся страна еще будет гордится междуреченскими талантами, открытыми благодаря этому проекту», — отметил вице-президент Дивизиона «Уголь» компании ЕВРАЗ, генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.

«Смысл социального всероссийского проекта МТС «Поколение М» — при помощи интернет-ресурсов предоставить всем детям страны равный доступ к инструментам творческого развития и лучшим педагогам, независимо от социального статуса родителей и места проживания. По прошествии трёх лет своего развития наш проект выходит на новый уровень и, по сути, становится открытой платформой для взаимодействия бизнеса, власти и ведущих представителей творческих индустрий. Впервые в стране, в партнерстве с крупнейшим предприятием региона, мы предоставляем жителям конкретного города, наряду с онлайн-возможностями, еще и целый ряд уникальных, разработанных специально для Междуреченска, ярких мероприятий с привлечением мэтров искусства. Сотрудничество с ЕВРАЗом, знающим и глубоко понимающим потребности конкретной территории, позволило сделать наши инициативы максимально соответствующими потребностям жителей города. Мы надеемся, что здесь в Междуреченске, наша деятельность по созданию системы творческих социальных лифтов для детей из регионов покажет наивысшие результаты», — рассказала директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская.

На виртуальных творческой площадке проекта дети из Кемеровской области могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям искусства. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», детский ансамбль «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами. Победители проекта «Поколения М» из разных точек России сегодня дают сольные номера на крупнейших музыкальных площадках, открывают художественные выставки в известных музеях, становятся студентами лучших творческих вузов страны.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. За три года в рамках «Поколения М» дети своим творчеством сгенерировали более 15 млн рублей, которые МТС направила на операции 35 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

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