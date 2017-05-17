В Новосибирске пройдут дни предпринимательства

На протяжении двух недель с 18 мая и по 2 июня в областном центре предприниматели смогут посетить семинары, встретиться с представителями мэрии и принять участие в дискуссионной площадке.

Городские дни предпринимательства Business Days — 2017 стартуют в Новосибирске в четверг 18 мая и будут длиться до 2 июня. Данное мероприятие проводит комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии.

Открытием серии мероприятий станет презентация возможностей для предпринимателей («Поддержка бизнеса»). Кроме того, в этот же день, 18 мая, состоится открытие проекта «Женщина в бизнесе», а 22 мая будет открыт уже третий набор в проект «Поставщик — всё о госзаказе».

В дни предпринимательства бизнесмены смогут встретиться с представителями структурных подразделений мэрии, а именно: с первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым, начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Алексеем Кондратьевым, начальником департамента земельных и имущественных отношений Георгием Жигульским, начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александром Люлько.

О работе с торговыми сетями новосибирские предприниматели смогут как рассказать, так и узнать что-то новое на семинаре «Выход в сеть: взаимодействие с торговыми сетями», которое запланировано на 25 мая и пройдет в формате круглого стола. На следующий день, в пятницу 26 мая, с участниками мероприятия встретится глава Новосибирска Анатолий Локоть. Встреча «Бизнес-диалог с мэром» предполагает формат «без галстука».

30 мая в НГАУ развернётся дискуссионная площадка «Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий». Здесь предлагается обсудить возможности поддержки экспортеров со стороны государственных органов и общественных объединений.

Обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательства пройдет 31 мая на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при мэрии Новосибирска.

В заключительный день 2 июня запланировано два мероприятия. В конференц-зале бизнес-инкубатора МАУ «ГЦРП» в этот день откроется информационно-образовательная площадка для действующих и потенциальных социальных предпринимателей «День социального предпринимателя», а в конференц-зале Сбербанка стартует тренинг для представителей отраслевых и территориальных предпринимательских сообществ Новосибирска, целью которого станет обсуждение роли объединений предпринимателей в развитии территории и личном достижении результата, а также изучении и внедрении новой технологии, которая позволяет правильно ставить задачи, цели и обозначать проблемы в больших сообществах. Спикером тренинга заявлен заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка России Антон Каменев.

Организаторы пояснили, что участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.

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