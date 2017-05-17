Корпоративным клиентам Сбербанка стал доступен агрегатор данных по контрагентам

Сервис проверки контрагентов для корпоративных клиентов Сбербанка пополнился агрегатором данных. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Сервис проверки контрагентов позволяет просто и быстро сформировать списки конкурентов, партнёров, клиентов на основе информации из баз данных ФНС России, в которых содержатся сведения обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях страны.

Пользователь загружает в агрегатор список ИНН (ОГРН) и указывает параметры поиска, среди которых контактная информация, дата постановки на учёт в налоговом органе, ОГРН, КПП, ИНН, основной и дополнительный виды деятельности, данные о лицензиях и о размере уставного капитала — всего 54 параметра. После этого сервис автоматически собирает запрашиваемые сведения и формирует базу данных компаний в формате Excel. Открытые официальные источники по одному запросу, как правило, предоставляют данные только по одной конкретной компании, в том время как сервис для корпоративных клиентов Сбербанка позволяет в рамках одного запроса агрегировать данные по множеству компаний.

Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Разработчиком сервиса выступила компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк. E-Invoicing позволяет также обмениваться юридически значимыми документами и сдавать обязательную отчетность в государственные органы в электронном виде.

«Запуск агрегатора данных по контрагентам — очередной шаг в сторону комплексной автоматизации бизнес-процессов. Анализ полученных сведений позволит расширить рынок сбыта услуг, оценить бизнес-среду и разработать стратегию по завоеванию рынка потребителей в конкурентном поле. Возможности нового инструмента будут полезны как для отдела маркетинга и аналитики, так и для отдела продаж», — отметил руководитель ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» Сергей Вершков.

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