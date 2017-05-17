В соответствии с исследованием RAEX («Эксперт РА»), «Сименс Финанс» занимает 1 место среди лизинговых компаний России в финансировании самых разных типов оборудования: для металлообработки, пищевой промышленности, упаковки. Такой результат – показатель опыта и экспертных знаний. Чтобы сделать их ещё доступнее, «Сименс Финанс» улучшает условия лизинга во всех регионах страны.

Теперь металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ «Сименс», стоимостью 25 млн руб., реально приобрести в лизинг на 5 лет даже с авансом 15% и удорожанием от 5,7% при убывающем графике. Важно, что на период входа в проект платежи могут быть минимальными, а дальнейший график погашения – любым, в зависимости от требований бизнеса клиента.

Поддерживая клиентов в сезон обновления оборудования, компания увеличила скорость одобрения сделок до 3 дней и готова предоставлять «длинные» деньги. Как сообщили в «Сименс Финанс», по масштабным проектам возможны беспрецедентные сроки лизинга: до 10 лет! Для индивидуального расчёта покупки оборудования достаточно оставить заявку на сайте. В течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию оперативно предоставят по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов «Сименс Финанс».

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Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске:

Бизнес-центр «Гринвич» (ул. Красноярская, 35), офис 501. Тел. (383) 328-08-32

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

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ООО «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс»; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель «Сименс Финанс» превысил 34,8 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) — 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период — 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд. евро. На конец сентября 2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press