На встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий рассказал, что федеральное министерство рекомендовало оптимизировать проект перинатального центра.

Проект строительства перинатального центра, на который власти Новосибирской области рассчитывали получить около 3 млрд рублей из федерального бюджета и уже вложили 780 млн рублей областных средств, придется оптимизировать. Об этом рассказал журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Он пояснил, что в начале марта регион вновь подал заявку на включение проекта в федеральную программу, однако решения до сих пор нет.

«Нам рекомендовали оптимизировать проект, поскольку Министерство здравоохранения считает, что он очень большой», — сказал губернатор журналистам в пресс-центре правительства.

Так, по его словам, оптимизация может коснуться площади объекта и того, что будет находиться на территории перинатального центра. Специалисты уже занялись данной работой. Изначально планировалось, что центр будет рассчитан на 350 мест, но каким он станет после завершения оптимизации, пока неизвестно.

Напомним, возведение медицинского учреждения в Новосибирске начато в 2013 году, но было заморожено из-за нехватки денежных средств. Контрольно-счетная палата региона в ходе аудита выявила нарушения и недостатки в данном проекте. По данным АО «АИР», фактические затраты на проект составили 1,341 млрд рублей, из них на строительство, проектные работы и покупку оборудования ушло почти 1,232 млрд рублей. Сейчас приобретенное оборудование передано медицинским учреждениям.

«АО «АИР» безвозмездно передал Новосибирской областной больнице результат работ и капитальные вложения, а также поставками медицинского оборудования погасил обязательства по уплате пени за неисполнение в срок инвестиционного договора (в размере 56,6 млн рублей). Остатки оборудования, закупленного для функционирования перинатального центра, безвозмездно переданы в различные учреждения здравоохранения Новосибирской области», — говорится в отчете ведомства.

Как отметили аудиторы палаты, отсутствие дальнейшей реализации инвестиционного проекта может привести к безрезультативному использованию бюджетных средств в сумме 425,6 млн рублей, которые были выделены в 2015 году.

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