Жителей шести новосибирских бараков расселят сверх плана за счет средств муниципалитета

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по вопросу сноса и расселения ветхих и аварийных домов. Глава города лично побывал на двух проблемных объектах в Октябрьском районе города и пообщался с жильцами домов, построенных еще в 30-е годы прошлого века, но в федеральную программу переселения не попавших. При этом ситуация усугубляется еще и тем, что действующий закон ФЗ–185 от 2007 года «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» предусматривает завершение региональной адресной программы расселения до 1 сентября 2017-го.

В последние годы ситуация с ветхим и аварийным жильем в сибирской столице заметно изменилась. Работа активно ведется с 2004 года, и к настоящему времени удалось расселить уже около полутысячи аварийных домов. А благодаря муниципальной программе, которая принята и действует независимо от федеральной, с 2011 года новоселье отпраздновали жильцы 79 аварийных домов.

«И это не единственный способ решения проблемы аварийного жилья, — отметил Анатолий Локоть. — Есть у нас программа «Развитие застроенных территорий», сегодня по ней работает несколько компаний, например, в Ленинском районе, в Заельцовском. И это еще одно направление. Но до перелома ситуации мы пока далеки. Над этим еще предстоит серьезно работать».

К слову, программа «РЗТ», в которую еще не так давно застройщики включались не особо охотно, может в новых экономических условиях сыграть заметную роль в преодолении кризиса, связанного с обветшанием жилого фонда. В этом направлении ведется системная работа. Все площадки, доступные в настоящее время по программе «РЗТ», можно найти на официальном сайте города. Здесь же есть вся необходимая для застройщика информация по условиям конкурсных торгов и необходимых требований к исполнению контракта.

Сегодня в списке на расселение еще более 140 домов, признанных аварийными. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, убежден глава Новосибирска Анатолий Локоть. В состоянии, близком к критическому порогу, с износом более 70% находятся еще около 700 объектов, и признание их аварийными лишь вопрос времени. При этом никакие средства на так называемые поддерживающие ремонты — а ежегодно это порядка 80 млн рублей из городского бюджета — не исправят ситуацию, усугубляющуюся с каждым днем. Хотя и эта мера, безусловно, позволяет сегодня гарантировать безопасное проживание.

«Капитальный ремонт на подобных объектах проводить бессмысленно, — подчеркнул мэр. — На региональном уровне принят такой закон, и эти дома освобождены от взносов на капремонт. Но поддерживать их состояние, как говорится, чтобы крыша не упала на голову, мы считаем необходимым».

Два дома по улице Якушева, с жителями которых встретился мэр в ходе выездного совещания, производят удручающее впечатление: отсутствие элементарных удобств, отопление углем, холодные стены зимой и блохи летом. К сожалению, подобное состояние для деревянных двухэтажек довоенной постройки сегодня типично. Только в Октябрьском районе подобных домов десятки. Аналогичные проблемы существуют буквально в каждом районе мегаполиса. Но самые проблемные — тот же Октябрьский, Первомайский и Советский.

«Сейчас мы выполнили городскую программу, в сентябре закончим полностью расселение всех тех, кто был признан проживающим в аварийном жилье до 2012 года, — сказал Анатолий Локоть. — Эта федеральная установка, задача, поставленная президентом, — все будет выполнено. Президент продлил сроки исполнения федерального закона № 185–ФЗ в связи с тем, что есть субъекты, которые опаздывают с выполнением, но это не про нас. Честно говоря, мы рассчитываем на дополнительные средства. И сейчас сосредотачиваем на этом наши усилия. Мы выполняем поставленные задачи, поэтому хотелось бы получить в этом смысле какой-то бонус — это позволит расселить еще несколько домов».

По приблизительным оценкам, расселение одного только дома, подобного тем, что посетил Анатолий Локоть на улице Якушева, обходится бюджету в 30 млн рублей. Внушительной эта сумма кажется лишь в своем абсолютном значении. Относительно затрат на многолетнее содержание и бесконечные поддерживающие ремонты она не так уже и велика. Тем более что во главе угла стоит вопрос не просто комфортабельного проживания, а во многих случая и безопасности самих обитателей аварийного жилого фонда.

По итогам совещания мэр Новосибирска дал поручение о расселении сверх плана шести аварийных домов за счет муниципальных средств уже к концу 2017 года. В рамках городской целевой программы станут новоселами и жители домов по улице Якушева, а это 20 семей.

«Пока наших ресурсов из городского бюджета, после выполнения программы, хватает для того, чтобы расселить эти дома, — подчеркнул мэр. — Эта проблема сегодня актуальна для всех городов, больших и малых. Везде есть такое жилье — аварийное, ветхое, довоенное. Об этом я сейчас говорю и на федеральном уровне, и отмечал в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме. Ну и то, что доводы, аргументы наших муниципалитетов слышны, это серьезно обнадеживает. И поручения президента — выработка новой программы по расселению — вселяют в нас оптимизм».

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