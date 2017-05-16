На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Новосибирской области направят в два раза меньше средств

В областном правительстве подвели итоги отопительного сезона 2016-2017. О них на аппаратном совещании рассказала и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Завершенный отопительный сезон в целом, по словам Елены Макавчик, проходил в штатном режиме. Дефектов было зафиксировано на 3% меньше, чем в прошлом отопительном сезоне, и все они устранялись в течение суток.

Подготовка к грядущему отопительному сезону уже началась. Например, в понедельник 15 мая на правом берегу Новосибирска «СИБЭКО» приступило к гидравлическим испытаниям. После завершения этих испытаний планируется заменить и капитально отремонтировать 106 котлов, 99 км тепловых и 119 км водопроводных сетей.

«Также запланировано приобретение и установка на коммунальных котельных 12 стационарных источников резервного электроснабжения, 51 установки химводоподготовки», — доложила Елена Макавчик в ходе аппаратного совещания.

На все эти цели будет направлено около 2,86 млрд рублей за счет средств местных бюджетов и коммунальных предприятий. Однако это сумма почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

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