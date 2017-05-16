ГК «Обувь России» увеличила онлайн-продажи на 37%

За первые три месяца 2017 года группа компаний «Обувь России» увеличила выручку онлайн-продаж на 37%, при этом трафик вырос на 24%, сообщает пресс-служба ГК «Обувь России».

Регионами-лидерами по трафику в онлайн-магазинах ГК «Обувь России» в первом квартале, как и в 2016 году, стали Новосибирская, Свердловская и Омская области, отмечают в компании. Регион-лидер по продажам — Екатеринбург. Самым популярным товаром за первые три месяца 2017 года были женские зимние сапоги на плоской подошве, комфортной обуви стиля casual.

Тенденция к росту мобильного трафика сохраняется: в первом квартале он увеличился на 7% и достиг 43%. «Учитывая данный тренд, компания готовит к запуску обновленные мобильные версии интернет-магазинов Westfalika и Rossita, которые заработают уже к лету», — отмечает руководитель направления интернет-продаж ГК «Обувь России» София Макаревич.

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