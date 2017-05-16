В Новосибирске снижается спрос на долевое участие в строительстве

В управлении Росреестра по Новосибирской области отметили снижение количества договоров долевого участия в строительстве.

Специалисты областного управления Росреестра подсчитали, что жители региона незначительно, но стали реже прибегать к долевому участию в строительстве. Так, в апреле этого года таких договоров было заключено 2,1 тыс, а в апреле 2016 года – 2,3 тыс.

«Всего за 4 месяца этого года Управлением зарегистрировано 6869 договоров долевого участия в строительстве, это на 31% меньше, чем за 4 месяца прошлого года — 9948 договоров», — рассказали в пресс-службе регионального Росреестра.

Добавим, что в Новосибирской области наблюдается снижение объемов ввода жилья. Тем не менее на фоне субъектов Сибирского федерального округа больше всего введенного жилья приходится именно на Новосибирскую область. Кроме того, в Новосибирске остается востребованной ипотека. Об итогах строительного 2016 года читайте в материале «КС».

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