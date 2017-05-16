Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг курортов и мест отдыха, расположенных на российских озерах. В пятерке лучших оказалось новосибирское озеро Чаны.

Рейтинг агентства ТурСтат рассчитан по результатам данных систем онлайн-бронирования гостиниц на лето 2017 года. Пятое место в этом рейтинге заняло озеро Чаны, расположенное недалеко от Барабинска в Новосибирской области. В частности, наиболее популярным местом отдыха назван населенный пункт Казанцево. Помимо него, туристы предпочитают останавливаться в Квашнино, Белово и Яркуль, которые так же лежат на берегу самого крупного в Западной Сибири озера.

На 6 месте оказалось озеро Большое Яровое в Алтайском крае с городами Яровое и Славгород, а в топ-15 популярных у туристов озер вошли Телецкое озеро в республике Алтай и озеро Таймыр в Красноярском крае.

Возглавил составленный рейтинг Байкал с популярными местами отдыха Листвянка и Хужир в Иркутской области.

«Проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 до 2,5 тыс рублей в сутки», — добавили эксперты аналитического агентства.

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